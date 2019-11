Destinan 3 millones a 42 proyectos de ONGD para fomentar la inclusión

La Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, a través de la Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo, ha concedido ayudas por un valor total de 3 millones de euros a 42 proyectos de educación para la ciudadanía global en la Comunitat Valenciana propuestos por hasta 28 organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD).

Estas subvenciones persiguen impulsar la aplicación de programas de educación para la ciudadanía que fomenten entre la población conocimientos, valores y actitudes que generen una cultura de la solidaridad comprometida con la lucha contra la pobreza y la exclusión, el desarrollo humano inclusivo, equitativo y sostenible, la apropiación de los valores y objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, así como la sensibilización de la sociedad valenciana para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En las bases para acceder a las subvenciones se estructura el presupuesto destinado a las mismas en tres líneas: la primera, dedicada a aquellos planes que se vayan a desarrollar en instituciones y centros educativos públicos o sostenidos con fondos públicos; la segunda, para aquellos que se llevarán a cabo fuera del sistema educativo formal pero que tienen una intencionalidad educativa y una planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Igualmente, contempla que, pueden realizarse en alianza con uno o varios municipios u otras entidades locales de la Comunitat con el fin de reforzar la alineación de las políticas públicas de las localidades con la Agenda 2030, una tercera, centrada en aquellos que vayan dirigidos a la población general o a determinados sectores de la sociedad valenciana.

La convocatoria recibió 62 solicitudes, de las cuales 55 fueron admitidas y sólo siete quedaron excluidas por diferentes motivos como por ejemplo no haber acreditado la experiencia mínima necesaria, no encontrarse al corriente del pago de obligaciones ante la Administración de la Generalitat o la Seguridad Social, la duplicidad de solicitudes o no haber presentado la documentación que se pedía. De esas 55, otras dos quedaron fuera finalmente por no llegar a la puntuación mínima que hacía falta inicialmente.

La convocatoria, que se publicó en abril, contemplaba tres modalidades -A, B y C-, dotadas cada una con el 60 % (1.800.000 euros), el 30 % (900.000 euros) y el 10 % (300.000 euros) del crédito respectivamente a repartir entre todos los programas que cumplieron con los requisitos establecidos en las bases y que superaron el mínimo de 60 puntos exigidos de acuerdo con los criterios objetivos que se marcaron.

Sin embargo, y a causa de la cantidad de solicitudes que se recibieron, el presupuesto destinado a la convocatoria no era suficiente para cubrir los gastos de todos los planes presentados a concurso, motivo por el cual se han primado aquellos proyectos con mayor puntuación hasta agotar los fondos de cada modalidad, de modo que finalmente se ha requerido sobrepasar los 68,5 puntos en la categoría A, los 74,5 en la B y los 63,5 en el caso de la C.

Asimismo, hay tres programas -uno de cada apartado- que recibirán una financiación solamente parcial con los remanentes de cada sección y que las entidades responsables de los mismos tendrán que reformular.

El coste de los 42 proyectos que se subvencionarán en total va desde los 17.533,96 euros concedidos a la entidad que menos fondos necesita para poner su programa en marcha hasta los 110.493,14 del programa que recibe la mayor dotación. Son 23 las propuestas que recibirán ayudas en la modalidad A, 10 en la categoría B y 9 los que se incluyen en la C.

Para mayor información, se puede consultar la resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).