El 86 % de los médicos de Primaria aún no tiene medios para hacer teleconsultas

La inmensa mayoría de los médicos de familia y pediatras, hasta un 86%, no han recibido aún los medios tecnológicos anunciados por Sanidad para poder desarrollar las consultas telemáticas. Así se desprende de una encuesta que fue presentada el jueves por el recién creado Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana, que aúna tanto a médicos y pediatras de Atención Primaria, como al Colegio de Médicos, estudiantes y sindicatos.

Esta encuesta, en la que han participado 611 médicos y pediatras de la Comunidad Valenciana, también pone de manifiesto que el 67 % de los profesionales consultados cree que su centro no está preparado para un nuevo rebrote de coronavirus.

La pandemia de covid-19 ha obligado a dar un giro de 180 grados en la forma de trabajar de los centros de salud. De media sólo se está citando a un tercio de los pacientes para no masificar las salas de espera, y al resto se les atiende por teléfono. Además, la aplicación telefónica de cita previa no funciona, por lo que los enfermos deben llamar a la centralita de su centro de salud para solicitar consulta con su médico. El problema es que las centralitas no están preparadas para semejante volumen de llamadas y se colapsan, lo que obliga a los pacientes a desplazarse a su centro de salud, cansados de llamar sin que nadie les atienda.

Para paliar esta situación, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció hace más de un mes la compra «inmediata» de 728 portátiles, 2.000 webcams y 2.000 auriculares con micrófono, así como 400 pantallas, 100.000 teléfonos y telefonía por ordenador. El problema «es que en la inmensa mayoría de los centros de salud no han llegado», destaca Isabel Rubio, presidenta de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria de Alicante e integrante del Foro de Médicos de Atención Primaria, quien presentó los resultados de la encuesta.



La mitad, sin refuerzos

Para Rubio hay otros resultados que son sorprendentes. «Hasta un 70% de los profesionales señala que se ha encontrado en alguna ocasión atendiendo a un paciente que en teoría no tenía covid-19, y por tanto sin protección, y durante la consulta se han encontrado con que sí eran sospechosos de padecer la enfermedad». El 44 % dice que no se ha contratado a nadie de refuerzo en su centro de salud y en el terreno de la Pediatría, el 71% de los profesionales consultados sostienen que no han tenido ayuda administrativa para actualizar el calendario de vacunas. A Isabel Rubio también le llama la atención que un 18% de los médicos y pediatras que han respondido a la encuesta sostienen que aún no disponen del material de protección suficiente, «una cantidad que parece muy elevada para haber pasado el grueso de la pandemia».

En el encuentro se expusieron los 16 puntos de mejora que plantea el nuevo foro para llevar a cabo la reconstrucción de los centros de salud, entre ellos, que se destine un presupuesto del 25% para la Atención Primaria, contratos dignos y refuerzos para el covid, cupos máximos de 1.500 pacientes en medicina de familia y 900 en pediatría, así como medidas antiburocracia.