Barceló busca presupuesto para pagar horas extras en la Primaria

La Conselleria de Sanidad buscará cómo financiar el que se paguen horas extras a los médicos de Atención Primaria que quieran trabajar voluntariamente por la tarde como una forma de liberar el trabajo diario, saturado ahora mismo por el rastreo de casos de coronavirus y que está colapsando los centros de salud.

Esta es una de las «nopromesas» que lograron arrancar ayer de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, los representantes del Foro de Médicos de Atención Primaria tras tres horas de reunión. Los representantes del foro —que integra a sindicatos, asociaciones y sociedades científicas— llegaron al encuentro con hasta diez reivindicaciones concretas, después de que en los centros de salud se haya «pasado sobradamente el límite de lo aceptable». Según explicó ayer la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Svmfyc, María Ángeles Medina, Barceló se dio «quince días para darnos una respuesta sobre si hay presupuesto» para poner en marcha esta iniciativa que imitaría al plan de autoconcierto de los hospitales para operar también por las tardes con recursos públicos a cambio de un pago extra.

«No nos ha parecido bien el decalaje de 15 días para tener una respuesta pero tampoco podemos hacer más presión, porque era esperar o romper la baraja. Les hemos hecho ver que está en juego la atención pública y la salud de muchas personas. No ha prometido nada hasta que vea la financiación, veremos dentro de unos días, pero nosotros no vamos a desistir», aseguró Medina. En este plazo de dos semanas, Sanidad también se pronunciará sobre si es factible poner o no seguridad privada en los centros de salud ante el creciente volumen de agresiones, consecuencia de los problemas de los pacientes de acceder a los centros y poder conseguir cita.

Junto a estos «se intentará», la consellera sí se comprometió a hacer cumplir las nuevas normas de funcionamiento dictadas este mes para la Atención Primaria y que buscan quitarle trabajo de papeleo y burocracia a los médicos de Familia. Según criticaba Medina, los criterios emitidos para la Primaria recogían lo que ellos llevan pidiendo desde antes de la pandemia pero «si no se obliga a los gerentes de los hospitales a cumplirlos y se hace pedagogía no sirven de nada, solo para generar broncas entre los compañeros y desconcierto entre los pacientes». Entre estas medidas, la orden de la Conselleria de Sanidad marca que los médicos de Familia ya no se tendrán que hacer cargo ni de encargar, por ejemplo, analíticas para los médicos especialistas ni los volantes para las consultas con algún especialista. La idea es retirar toda esa «burocracia que nos cae del hospital y que nos roba mucho tiempo.

Que quede claro que nos somos las secretarias del sistema sanitario», insistió Medina. Donde hubo poco más que buenas palabras fue en el resto de puntos solicitados por el Foro como reforzar los mostradores con más recursos humanos y medios tecnológicos para que los pacientes no tengan la sensación de que les han cerrado los centros sin posibilidad de acceder, sobre todo cuando las centralitas de teléfonos se pasan horas saturadas y los pacientes no tienen forma humana de contactar con sus médicos más allá de pedir cita telefónica por la APP con muchos días de demora. Según Medina, en la reunión la consellera aseguró que se estaba trabajando en estas medidas y que, de hecho, llegarán la semana que viene nuevos contratos de personal de administración.