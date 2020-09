Una mujer de 45 años se encuentra hospitalizada tras ser acuchillada por su pareja en una vivienda de Gilet en la medianoche del lunes. Su compañero sentimental, que fue detenido tras este intento de crimen machista, le asestó presuntamente dos cuchilladas. Agentes de la Guardia Civil arrestaron al presunto agresor, de 43 años, después de que atacara a su víctima con un cuchillo de cocina, causándole lesiones en el estómago.

Los hechos ocurrieron veinte minutos después de la medianoche del lunes, cuando el CICU recibió un aviso de una mujer herida por arma blanca en Gilet. Inmediatamente se desplazó hasta el lugar una ambulancia del SAMU, cuyo equipo médico atendió a la víctima, que presentaba dos cuchilladas. La mujer fue trasladada al Hospital de Sagunt.

No constan antecedentes previos por malos tratos y la pareja no tiene hijos en común. Según las fuentes consultadas por este periódico, en la vivienda del casco urbano de Gilet donde se produjo la agresión machista reside también una tercera persona, pero que no participó en modo alguno en lo ocurrido.

La víctima, de nacionalidad española, al igual que su agresor, permanece ingresada con heridas de arma blanca y se encuentra «estable dentro de la gravedad» y no se teme por su vida. La pareja convivía desde hace 18 meses juntos y no había orden de alejamiento alguna. De hecho, no hay denuncias previas.

El alcalde de Gilet, Salvador Costa, aseguró que el municipio valenciano está «muy consternado» y «patidifuso» ante este suceso de violencia machista ocurrido de madrugada, cuando una vecina fue apuñalada en el estómago supuestamente por su pareja. Costa, que admitió haber conocido el suceso por los medios de comunicación, indicó que no conocía a la pareja, que estaban alquilados en el piso donde ocurrieron los hechos. «Estamos muy consternados, el pueblo está patidifuso por la situación porque estas noticias a veces las vemos un poco de lejos y ahora, que te toca muy de cerca».

Otro agresor machista fue detenido en Gandia por agredir a su pareja y amenazarla con tirarla por la ventana después de mantener una discusión en la que la mujer le pidió que abandonara la vivienda. Agentes de la Policía Nacional arrestaron al hombre, de 39 años, como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, ya que agarró del pelo a su pareja tirándola al suelo y se puso encima de ella mientras la cogía por el cuello, profiriendo amenazas con arrojarla por la ventana.

Los hechos ocurrieron sobre las tres de la madrugada cuando los agentes que hacían labores de prevención fueron alertados por la Sala del 091 para que se dirigieran a un edificio de Gandia donde al parecer se escuchaban gritos y voces sin poder especificar de dónde provenían.

Tras una batida escucharon a una mujer llorando que pedía auxilio mientras trataba de abrir la puerta del domicilio sin éxito, ya que al parecer no encontraba las llaves. Una vez que la mujer pudo abrir la puerta, los agentes observaron que tenía las manos ensangrentadas, una herida en la cabeza y escoriaciones en el cuello y se encontraba en un estado de gran nerviosismo.

La mujer relató a los agentes que había tenido una discusión con su pareja cuando regresaban a casa y éste comenzó a agredirla cuando le pidió que abandonara el domicilio. Los agentes intervinieron entre las pertenencias del detenido una defensa extensible y cerca de 40.000 euros en billetes fraccionados, escondidos en botes de suplementos alimenticios. El juez ha acordado una orden de alejamiento respecto de su víctima.