La secretaria autononómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, ha descartado esta mañana en las Corts realizar nuevos recortes en el sector público instrumental de la Generalitat ya que ha defendido que todas las entidades, incluidas las nuevas creadas durante la etapa del Botànic, son necesarias para cumplir con los servicios públicos. “No está previsto eliminar ningún ente”, ha subrayado. Mira, ha comparecido en la comisión de Hacienda de las Corts, a petición del PP, para explicar el proceso de reestructuración del sector público, un pata de la administración conformado por más de 60 entes, que en su día fue foco de casos de corrupción.

Durante su comparecencia, Mira ha admitido, a preguntas del PP, que la nueva ley prometida por el Botànic en 2015 está “técnicamente” lista, aunque no “políticamente” y no ha puesto fecha para su aprobación.

La responsable autonómica ha defendido, que pese a no estar la ley, en la nueva etapa política de izquierdas, se han aprobado normativa para poner orden en el sector.

Mira ha indicado que el presupuesto del sector público instrumental valenciano se sitúa en 2020 en 2.702 millones de euros, un incremento de más de 600 millones de euros respecto a los 2.039 millones con los que contó en 2015. Sin embargo, a pesar de la creación de cuatro nuevas entidades, el presupuesto permanece "prácticamente invariable" entorno al 11% del presupuesto consolidado de la Generalitat, ha añadido. Ha mantenido que la deuda del sector público ha disminuido "considerablemente" al pasar de los 7.240 millones de euros en 2011 a 820 millones en 2019, como consecuencia de la continuidad del proceso de asunción de la deuda por parte de la Generalitat, que se inició en 2012, vía subrogación o utilizando mecanismos de financiación del Estado para el pago de vencimientos financieros.

Mira ha añadido que la reestructuración del sector público que inició el plan del PP en 2010 ( con la supresión de 58 entes) ha salido “caro” a la Comunitat Valenciana con "más de 108 millones de costes asociados" y ha sido "el que menos patrimonio ha recuperado 1.166.000 euros". Lo que “confirma que el sector público en la etapa del PP eran chiringuitos que no aportaban ningún valor”.

Desde el grupo parlamentario del Partido Popular, Rubén Ibáñez, ha afeado a Mira que la ley lleve cuatro años "en lista de espera". Para Ibáñez, esto es un "fracaso" de la secretaria autonómica de Modelo Económico: "Solo tenía que hacer una ley y no la ha hecho", ha lamentado. En su replica Mira ha subrayado que ella “ha cumplido” con su compromiso de redactar el borrador y ha indicado que su tramitación no corresponde a su ámbito competencial. “ No se ha dado prioridad a la salida de esta norma en el Parlamento Valenciano y otras normas han visto antes la luz”, ha dicho.

En todo caso ha asegurado que todo lo que abarca la ley ya está regulado en normas de rango inferior. "No les quite el sueño",