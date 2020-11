El anunciado cierre de las clínicas dentales Dentix podría suponer un incumplimiento contractual respecto a los tratamientos ya iniciados pero no ejecutados en su totalidad e, incluso, podría incurrir en causas de negligencia médica si causa al paciente cualquier tipo de perjuicio médico o estético.

Dentix ha enviado una carta a todas sus clínicas, a la que EFE ha tenido acceso, en la que también notifica el cierre a partir de este viernes de todos los centros e informa de que espera que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid declare de forma inminente el concurso de acreedores que solicitó en octubre.

De este modo, las clínicas de Dentix cerrarán sus puertas temporalmente y hasta nuevo aviso al finalizar la jornada laboral de este viernes en toda España, en tanto que toda su plantilla será incluida en el ERTE por causa de fuerza mayor que ya se aplica parcialmente, ha informado a EFE el sindicato CCOO.

Desde el despacho valenciano Castillo Castrillón Abogados, que atiende a nivel nacional a pacientes afectados por el concurso de acreedores de Dentix, entienden que aunque "el concurso de acreedores tiene como esencia conseguir la continuidad de la empresa, la historia del concurso en España nos lleva a que la gran mayoría de los mismos termina en el cierre de la empresa, la liquidación, extremo que el cierre de todas las clínicas parece anticipar".

Según los datos de los que dispone este bufete, Dentix tiene unas 350 clínicas y atiende a cerca de 100.000 clientes en toda España, de las cuales 19 se ubican en la Comunitat Valenciana, con cerca de 7.500 pacientes.

En opinión del equipo legal de este despacho valenciano, los afectados deberían "comunicar de manera fehaciente a Dentix su intención de cancelar el contrato con ellos, así como la entrega inmediata de su historial clínico. Al encontrarse su clínica cerrada a partir del próximo lunes, dicha notificación debería enviarse al domicilio social de la red dental, presente en su página web".

Respecto al pago de los tratamientos financiados, “deberán informar a la financiera que deje de pasar los recibos pendientes” entendiendo que dicho contrato de financiación está sujeto a otro de prestación de servicios, y pasaría a ser nulo al interrumpirse el servicio financiado.

Esta reclamación, recuerdan desde este bufete, debe ir siempre acompañada del requerimiento de cancelación del contrato de servicios que se ha realizado a Dentix.

Para reclamar la devolución del tratamiento ya pagado y no realizado será necesario presentar una demanda ante los tribunales, iniciando así una vía judicial para la recuperación del dinero pagado de más.

En este mismo sentido, la delegada de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCUE) en la Comunitat Valenciana, Silvia Huerta, recomienda que los afectados que han financiado su tratamiento soliciten "de forma inmediata la paralización de los pagos y pedir una clínica alternativa en la que continuar el tratamiento", un proceso en el que pueden solicitar la mediación de organizaciones de consumidores.

"Quienes no lo tengan financiado y ya hayan abonado su tratamiento, se deben poner a la cola del concurso, un proceso que no consideramos el más adecuado y de hecho llevamos mucho tiempo reclamando nuevas fórmulas para que los consumidores no sean los últimos en cobrar en este tipo de procesos", añade Huerta.

Desde el despacho Castillo Castrillón se subraya asimismo la necesidad de que por parte de la administración concursal se faciliten vías de comunicación para que los pacientes puedan solicitar sus historias clínicas y demás documentación para que puedan continuar con sus tratamientos, "evitando así un mayor daño a la salud".