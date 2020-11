La escalada de tensión en el seno del Consell a cuenta de varios desencuentros entre la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y Presidencia de la Generalitat suma y sigue. La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, no se ha andado por las ramas al ser preguntada esta mañana en les Notícies del Matí en À Punt sobre el conflicto interno y las críticas de Oltra por el acto de presentación de la Estrategia Valenciana de Reconstrucción. "Desde que ha empezado esta pandemia, yo he seguido estas premisas: aporta o aparta y he intentado poner mi granito de arena para remontar esta situación y apartarme de ruidos innecesarios", ha dicho.

Bravo ha afirmado, sobre las discrepancias y la falta de entendimiento, que lo que pide la ciudadanía es "responsabilidad, trabajo y lealtad".

Sobre las críticas de Oltra por el acto de ayer, la titular de Justicia ha defendido la actuación del Palau de la Generalitat: "Lo que demandan los ciudadanos es que su gobierno tenga una hoja de ruta, que es lo que presentó ayer el president".

La consellera ha insistido en que se trata de "un documento abierto, con unos ejes abiertos y dinámicos, donde cada uno puede seguir aportando". "Como dijo ayer el 'president' podemos hablar de 20, 30 o 40 medidas, por tanto creo que es con lo que nos tenemos que quedar y con el hecho de lo que a la ciudadanía realmente le interesa es que trabajemos para acabar con esta situación, para remontar, para evitar muertes", ha apostillado.