La Comunitat Valenciana defenderá este miércoles en el Consejo Interterritorial que pueda haber una movilidad entre Comunidades Autónomas los días más señalados de Navidad, pero "no total y absoluta", sino con "matizaciones".

Así, lo ha señalado la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, tras una visita a Gandia (Valencia), donde ha explicado que esta será la postura que defienda la Comunitat Valenciana en el Consejo de esta tarde, en el que confía que se llegue a un consenso para que no hay diferencias en estas fiestas "tan entrañables para todos" y no sea necesario llegar a una votación.

Barceló, que ha señalado que todavía no conoce el borrador definitivo del Ministerio, ha aclarado que el Consell abogará por mantener el cierre perimetral salvo los días más señalados, el 24, 25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero.

No obstante, ha señalado que se no se trataría de una "apertura total y absoluta" sino que "hay que hacer algunas matizaciones" que no ha querido avanzar para "no mediatizar el debate" que se producirá en el Consejo. En cualquier caso, ha señalado que primero hay que determinar el perimetraje y en qué días se levantaría y luego se establecerá cómo llevar a cabo en la práctica.

Del mismo modo, la Comunitat planteará limitar a seis personas las reuniones sociales y a diez en el ámbito familiar solamente en las fechas propuestas y que ahora queda por determinar "quién debe de componer es número máximo" y cuántas unidades de convivientes incluye. Además, ha señalado que el debate de si los niños se contabilizan en este límite estará encima de la mesa.

Cierre del ocio nocturno es "inamovible"

Por otra parte, ha insistido en que el cierre del ocio nocturno es una decisión que se adoptó en seno del Consejo Interterritorial, que lo conforman todas las comunidades autónomas junto con el Ministerio de Sanidad, y por tanto es "un acuerdo inamovible".

Así, ha señalado que se trata de una medida que "no corresponde a la Conselleria de Sanidad" como tampoco "regular ninguna actividad económica" ya que su competencia es obligar al cumplimiento de las medidas sanitarias "de aquellas actividades económicas que estén en funcionamiento". "Lo demás es una cuestión en la que no voy a entrar porque no es mi competencia", ha recalcado.

Asimismo, ha vuelto a insistir "muchísimo" en reclamar responsabilidad individual en este puente de la Constitución y en Navidad porque habrá movilidad "sino exterior, sí interna y es lo que mayor transmisión genera porque conlleva mayor interacción social".

Barceló ha recordado que el 96% brotes son de origen y familiar porque en estas reuniones hay "un riesgo altísimo" de contagio debido a "la confianza que se tiene de que tu familiar o amigo no te trasmitirá el virus cuando el virus no conoce de las relaciones de quien se sienta en una mesa".

De hecho, ha comentado que en esta visita se ha parado junto a la alcalde de Gandia a felicitar a un grupo de mujeres que estaban desayunando en una terraza con las mascarilla puesta porque es un comportamiento que "no es normal".

Así, ha constatado que la sociedad actúa "como si estar en torno a una mesa fuera un antivirus y una vacuna y se quitan mascarilla y no se la colocan hasta que se levantan" cuando "solo se puede retirar para consumir". Además, ha recordado que hay airear los espacios cerrados para descontaminarlos, demás de guardar distancias y la higiene en las manos. "Podemos tener muchas restricciones, el problema no es que haya más o menos, sino que se cumplan las medidas de seguridad", ha apostillado.