ÚLTIMA HORA | Coronavirus en Valencia y restricciones de Navidad

12:45

Nuevas medidas, según Ana Barceló.

Primera: eventos con concentración de personas en ningún caso no pueden superar los 150 personas, entre público y organizadores. Ni superar el 50% de aforo.

Segunda: Mercadillos de venta no sedentaria (Mercadillos de Navidad) solo tendrán el 50% de aforo.

Tercera: La actividad física se permitirá el uso de vestuarios, pero no el uso de las duchas. En la naturaleza, los grupos para hacer deporte solo podrán ser de hasta 30 personas. Entrenamientos y competiciones deportivas no profesionales podrán realizarse con un aforo máximo de 150 personas. Las piscinas podrán hacer uso de los vestuarios pero no de las duchas.

Cuarta: En cuanto los guías turísticos, los grupos en espacios abiertos serán de 15 personas y de 10 en espacios cerrados.