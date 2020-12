El Consell insta a las Corts a no impulsar las leyes que interfieran en la gestión

Como informó ayer este diario, los partidos del Botànic tuvieron que cancelar una rueda de prensa ante las pegas de varias conselleries que desconocían, no solo su presentación, sino también su contenido. Esta ley, que incluía en su momento el polémico sistema SDDR de gestión de residuos, ya sufrió un frenazo la legislatura pasada. Tampoco la Conselleria de Agricultura veía clara la iniciativa ya que considera que es necesario en cuestiones de reciclaje el paraguas de la normativa estatal.

Oltra negó ayer la mayor y trató de mantener la apariencia de separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo al asegurar que el Consell no había frenado esa ley y que los departamentos están al margen de las proposiciones de ley: «Las conselleries solo conocen los proyectos de ley», en alusión a las iniciativas que se elaboran desde las conselleries y son remitidas al parlamento. Eso sí, aprovechó para indicar que el Consell prefiere que aquellas iniciativas legislativas que impacten sobre la acción de gobierno se elaboren por el Ejecutivo y no por las Corts. Para el Parlamento, indicó Oltra, quedarían reservadas otras propuestas como la ley electoral o las relacionadas con los entes estatutarios.

Esta posición evidencia que el Consell prefiere atar en corto a los grupos para evitar conflictos, sobre todo, a Unides Podem , el que más apretó en la ley de Economía Circular y, también, una clara descordinación entre el Ejecutivo y los grupos que lo apoyan.

La falta de control jurídico

Esta postura supone un contraste con la ingente producción de proposiciones de ley en la era botànica, sobre todo durante la primera legislatura. Entonces, cuando Podemos no estaba en el Consell, el Botànic se vanagloriaba de situar las Corts en el epicentro de la escena política y desde el Parlamento se impulsaron leyes importantes. Algunas, como la de incompatibilidades de altos cargos, también dio problemas. Esta se impulsó desde Compromís y fue vista con recelo por la Conselleria de Transparencia.

De hecho, una de las pegas que pone la oposición a las proposiciones de ley es que, a diferencia de los proyectos de ley, no están sometidas a controles jurídicos. En la etapa botánica se han aprobado 34 proposiciones de ley. La posición de Oltra contrasta con las decisiones de otros miembros del Consell, como la consellera de Transparencia, Rosa Pérez, que ha decidido tramitar la ley de Transparencia como proposición no de ley a pesar de que ha sido trabajada en su conselleria y no en los grupos parlamentarios.