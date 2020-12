11·12·2020 13:50

La portavoz del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha informado que el Consell ha ofrecido al Gobierno de España 120 plazas para acoger a personas migrantes procedentes de Canarias, pero ha dejado claro que los traslados que ya se han producido en la Comunitat Valenciana a través de los aeropuertos no responden a esta oferta porque no se han hecho de forma organizada, tal como se había negociado con el Gobierno. Oltra ha indicado que la llegada que ya se ha producido se ha producido al margen de la comunicación con el Gobierno central y ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido al Gobierno que garantice el cierre perimetral para todo el mundo, incluido los migrantes: “Si no se puede venir en coche, tampoco en avión”, ha dicho. Una prohibición que, ha precisado, vale para todas la personas, no sólamente las migrantes.