La Policía de la Generalitat realizó durante el pasado fin de semana 149 inspecciones en establecimientos de ocio. Fruto de estas inspecciones los agentes tramitaron 38 propuestas de sanción por incumplir la normativa sanitaria contra la covid-19 o algún artículo de la Ley de Espectáculos.

Según fuentes de la Generalitat, entre las inspecciones a establecimientos destacan, en la provincia de Valencia, la localización de un restaurante ilegal, sin licencia ni permiso, con 60 personas en su interior y donde se incumplía la normativa anticovid.

En otros diez establecimientos se han realizado actas por utilización de cachimbas, exceso de aforo, bailar o no mantener la distancia de seguridad y, en uno de ellos, se detuvo a una persona por tráfico de estupefacientes. En la provincia de Alicante se inspeccionaron también una discoteca y un club de ocio nocturno.

En total, la Policía Autonómica efectuó 62 actas, 55 por no llevar mascarilla o saltarse el confinamiento nocturno y otras siete por tenencia de drogas o armas. En los controles efectuados entre el viernes y el domingo, los agentes han advertido a 294 personas por no usar la mascarilla o hacer un uso inadecuado de la misma o por no guardar la distancia de seguridad.