El laboratorio alicantino iGLS ha lanzado el test qPCR en saliva para la detección de la Covid-19. De esta manera tan sencilla cualquier persona puede realizarse una muestra en su propia casa sin necesidad de pedir cita, acudir a un centro de salud ni aguardar colas de espera con el riesgo que todo ello conlleva.

Para realizar de manera correcta el test, hay que seguir una serie de pautas que vienen indicadas junto al test. Las instrucciones detalladas de cómo realizar la auto-toma, donde la higiene de manos es fundamental, están incluidas junto con el tubo colector en el kit de recogida de muestra.

La muestra se conserva en perfecto estado a temperatura ambiente durante 72 horas y una vez enviada a las instalaciones de iGLS, se realizará la RT-qPCR. La persona que ha realizado la prueba tendrá los resultados en un máximo de 24h.

Ventajas del Test qPCR

La prueba de diagnóstico de la COVID-19 mediante PCR cuantitativa (RT-qPCR) es el test más fiable para la determinación de la infección por el coronavirus SARS-CoV-2 disponible actualmente. Esta prueba, que puede ser realizada por adultos y niños, permite detectar el virus de manera que se pueda establecer si hay o no una infección activa. Este test no está disponible en farmacias y se adquiere únicamente a través de su página web con un precio de 80 € en el que va incluido el envío del kit y la recogida de la muestra.

Este test está destinado a la detección cualitativa del material genético del SARS-CoV-2 en muestras de saliva. Es una prueba PCR que puede ser recogida fácilmente por el propio paciente, depositando un poco de saliva en un recipiente que le facilita el laboratorio cuando recibe la caja con el test en su domicilio.

El test PCR COVID-19 determina si hay infección activa. Especialmente se indica en las primeras etapas de la infección, aun cuando no se han desarrollado síntomas. Si el resultado es positivo para COVID-19 indica que se ha detectado una infección. Se considera que el paciente está infectado y presumiblemente puede ser contagioso. Si es negativo es porque no se ha detectado infección y el paciente no está infectado.

La prueba de qPCR-COVID-19 de iGLS detecta 3 dianas del virus proporcionando una sensibilidad excepcional muy por encima de la ofrecida por muchas de las pruebas de PCR disponibles en la actualidad.

Además, a diferencia de otras, esta prueba es capaz de detectar la presencia de la infección cuando la carga viral es baja, tanto en estadios muy tempranos de inicio de la infección como en las etapas finales, cuando el organismo ha combatido el virus prácticamente en su totalidad, permitiendo reducir de manera muy significativa el porcentaje de falsos negativos.

En cuanto a su fiabilidad, las últimas publicaciones han demostrado que el test de qPCR realizado en saliva es igual de fiable que el que se realiza en muestras nasofaríngeas, algunos resultados apuntan incluso que el test en saliva puede tener mayor sensibilidad, es decir, mayor capacidad de detección del virus.

Podemos afirmar que la qPCR en saliva tiene un porcentaje de falsos positivos y negativos muy bajo, equivalente a la PCR en muestras nasofaríngeas que es el gold standard o la técnica de referencia. No existe actualmente una prueba más sensible que ésta para la detección del virus.

El sistema de qPCR, además, funciona perfectamente tanto en muestras nasofaríngeas como en saliva. La determinación de SARS-CoV-2 en saliva es un método seguro, no invasivo, sin el estrés o el dolor asociado a la toma de muestras nasofaríngeos. Otra ventaja importante es que no se requiere la asistencia de personal sanitario formado para la toma y es el propio paciente quien puede recoger la muestra sin necesidad d trasladarse a un centro sanitario.

Diferencias y similitudes entre test PCR y antígenos

El test PCR busca el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, para determinar si la persona posee la infección activa. El test Antígeno busca las proteínas que se encuentran en el virus SARSCoV-2 para determinar si la persona posee la infección activa. La principal diferencia es la fiabilidad debido a una mayor sensibilidad y especificidad de la PCR evitando falsos positivos y negativos.