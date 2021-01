Los expertos esperan que el pico de esta tercera ola de coronavirus llegue pronto, este mismo fin de semana. Mientras ese día llega, la Comunitat Valenciana sigue siendo la autonomía más presionada por la covid-19: la incidencia es, por segundo día consecutivo, la más alta —1.459 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días cuando la media nacional está en 899— y los hospitales valencianos siguen siendo, consecuentemente, los más estresados de toda España a causa de la avalancha de pacientes.

Así se extrae de la comparativa por comunidades autónomas que elabora a diario el Ministerio de Sanidad y que confirma que, desde finales de la semana pasada, la sanidad valenciana es la más tensionada por la tercera ola, al nivel de como estuvo Madrid en marzo, según los profesionales médicos de primera línea consultados por este diario.

Con datos de ayer, cuatro de cada diez camas de hospital, un 42 %, están ya ocupadas por pacientes covid y la presión en UCI sigue al alza con unidades que han duplicado e incluso triplicado su volumen de camas y que ya alertan de que están al límite para atender a todos los pacientes graves. Para el ministerio, esta saturación se traduce en una ocupación de camas de UCI por covid del 62,97 % ayer, un porcentaje «engañoso» según denuncian los profesionales médicos, ya que aquí se tiene en cuenta que la capacidad total de UCI puede crecer hasta las 1.200, el triple de las que suele tener la C. Valenciana, «pero no tenemos el triple de personal», según denunciaba esta semana el presidente de la Sociedad de Medicina Interna de la C. Valenciana, Enrique Rodilla y una cama UCI ‘improvisada’, aunque tenga equipamiento como respiradores «no es igual, ni el personal que está ayudando tiene la misma especialización».

La situación en el área de críticos, que está ocupando espacios como áreas de reanimación, de despertar, de cirugía sin ingreso, quirófanos e incluso paritorios como en el Hospital Clínico de València, se complicó ayer un grado más al sumar otros 10 pacientes graves ingresados, de 614 a 624 pese a que el volumen total de personas hospitalizadas por covid cedió ayer un poco: de 4.669 del martes a los 4.594 ingresados notificados ayer por la Conselleria de Sanidad.

Según las cifras del ministerio, en la C. Valenciana habían necesitado ingresar por covid en las últimas 24 horas, 593 personas, lo que supone 24 ingresos a la hora. Según esta contabilidad, en los últimos 7 días, han entrado en los hospitales 1.414 personas, 58 de ellas en alguna UCI.

Y se prevé que los ingresos sigan subiendo varios días más porque el número de contagios no cede. Así, ayer volvieron a superar los 9.000, 9.287 en concreto, en cifras de récord como las alcanzadas la semana pasada. La tercera ola deja ya 134.787 nuevos casos solo en enero, una transmisión descontrolada que se ha notado también en todos los grupos de edad. Así, los contagios por coronavirus entre niños han aumentado un 81,93 % y entre los adolescentes un 77,19 % en lo que va de mes en la Comunitat Valenciana. Pese a que la transmisión es comunitaria desde hace semanas, se mantiene la política de rastreo de contactos que ayer se reforzó con otras 100 personas que empezaron a trabajar en el hospital La Fe.

Por último, Sanidad notificó ayer la muerte por covid-19 de otras 95 personas más, 26 de ellos en residencias de ancianos. Con ellos, son ya 4.415 las víctimas oficiales. Solo en lo que llevamos de mes, se han notificado 1.617 fallecimientos, más que todos los registrados entre julio y diciembre.