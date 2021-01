La Plataforma per un Finançament Just ha reclamado a la ministra de Hacienda que inicie ya el cambio de modelo de financiación autonómica a través de una carta que ha sido presentada tanto en Delegación de Gobierno como en la Delegación del Ministerio de Hacienda. La delegada del Gobierno, Gloria Calero, ha recibido la misiva de manos de los secretarios generales de UGT PV y de CCOO PV, Ismael Sáez y Arturo León; y de la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco. En la Delegación del Ministerio, han sido Anna Oliver, presidenta de ACPV, y Manuel Carceller, portavoz de la Plataforma per la Llengua, como representantes de la Xarxa d’Entitats, las personas encargadas de presentar la carta a Gabriel Luis Vaquero, Delegado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la Comunidad Valenciana.

Con esta doble entrega se pretende trasladar un mensaje de urgencia, dado que la situación actual, agravada por la crisis sanitaria y social, ha evidenciado todavía más, si cabe, la debilidad del actual modelo de financiación. Precisamente por ello, tal y como se refleja en la carta dirigida a la ministra de Hacienda, es necesario ahora, pese a la complejidad de la situación, iniciar el proceso para contar con un nuevo sistema de financiación autonómica que recoja la realidad de la Comunitat Valenciana de acuerdo a su peso poblacional, ya que el actual modelo la degrada económicamente dejándola expuesta a voluntades políticas y no a una reglamentación firme.

La misiva recoge, entre otras cuestiones, la demanda de instar al Gobierno a fijar un plazo breve para presentar una propuesta de solución a las injusticias propiciadas por el modelo de financiación actual, de acuerdo con exigencias de justicia social y equidad. Desde la Plataforma son conscientes de que el proceso será complejo y largo, pero también de que es necesario "iniciar ya el diálogo para que se haga realidad esta justa reivindicación".