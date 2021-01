La bajada es mínima, apenas menos millar de contagios, pero su significado es enorme: los nuevos casos detectados esta semana han empezado a bajar. Es el gran cambio de tendencia —anunciado por los expertos de Salud Pública que asesoran al Consell— que aún debe consolidarse en los próximos días para que se pueda asegurar, sin equivocación, que la Comunitat Valenciana ha doblegado la curva de esta tercera ola, la peor y más intensa de las vividas en esta pandemia.

La buena nueva la aporta la última actualización de contagios por municipios que ayer ofreció la Conselleria de Sanidad. En los tres días centrales de esta semana (martes, miércoles y jueves), Salud Pública ha notificado 25.732 contagios repartidos en 403 municipios de la Comunitat Valenciana. Son apenas medio millar menos de los que se registraron en el mismo periodo de la semana pasada —lo que supone apenas un 1,8 % de bajada— pero son un 8,44 % menos de casos de los registrados entre el viernes de la semana pasada y este lunes, un dato más esclarecedor ya que además de que el descenso es más acusado, en la serie semanal los contagios de tres días siempre suelen estar por encima de los del fin de semana.

Es el primero de los buenos datos que los expertos esperan que se consoliden durante este fin de semana, en el que se esperaba llegar a un pico que podría incluso haberse adelantado. Desde la Dirección General d e Salud Pública contaban con alcanzar el máximo de personas contagiadas a finales de este mes de enero, ya que la velocidad de transmisión del virus había empezado a dar muestras de ralentizarse.

De la semana de Nochevieja a la de Reyes, los casos «explotaron» con un aumento del 85 %. La semana siguiente siguieron su escalada aumentando otro 63 % y en la que le sucedió subieron un 34 por ciento. Asumiendo que entre el sábado y el domingo se puedan sumar otros 15.000 contagios más, en esta semana los casos aún aumentarían, pero un 15 %, dejando la puerta abierta a un descenso.

El índice de reproducción: 0,87

Una de las claves para calcular cuándo se podía llegar a este pico de la curva está en el número reproductivo básico instantáneo o Rt que marca el promedio de casos secundarios que cada personas infectada puede llegar a contagiar en un determinado periodo de tiempo.

Normalmente se estima que por encima de 1, el Rt marca el descontrol de una epidemia. De esta forma, hace apenas unos días, según fuentes cercanas al Consell, el Rt de la C. Valenciana se mantenía por encima del 1, con valores cercanos a 1,2. Sin embargo a mediados de esta semana, el valor había descendido ya al 0,87, lo que apuntaría a una nueva situación de «control» de la pandemia. Aún así, dado el gran volumen de personas con la enfermedad activa en estos momentos, casi 70.000, es normal que aún con un índice de reproducción bajo se sigan notificando gran cantidad de positivos.

El seguimiento del Rt que hace el Ministerio de Sanidad ya adelantaba esta bajada. El 16 de diciembre se alcanzó un pico del 1,32, justo después del puente de diciembre que rompió la tendencia de bajada de la segunda ola. El índice se moderó hacia el 26 de diciembre, pero nunca llegó a bajar del límite de riesgo y volvió a remontar hasta el 1,39 registrado el pasado 9 de enero. Desde entonces, ha dibujado una caída que ahora, con las nuevas medidas restrictivas puestas en marcha, se espera mantener.

Los parámetros que ayudan a leer la evolución de la curva dan signos de esperanza pero con una subida de casos y de presión hospitalaria nunca vista, la bajada no se espera que sea rápida. Los expertos creen que, a diferencia de la primera ola, el descenso no será abrupto ya que no existe un confinamiento duro que ayude a cortar la transmisión de raíz aunque sí esperan que la sucesión de medidas ayuden a que la meseta sea lo más corta posible.

El 80% de áreas en riesgo alto

Por lo pronto, y hasta que la bajada de contagios se consolide en los próximos días, la incidencia acumulada a 14 días de la C. Valenciana sigue siendo la más alta de toda España con 1.431 casos por 100.000 habitantes, valor que sin embargo, baja por segundo día consecutivo.

Son mayoría los municipios que en estos momentos tienen una muy alta incidencia del virus en sus territorios. Así, según la actualización de datos de la conselleria, hay 432 pueblos, el 80 % del total, que están por encima del límite de riesgo muy alto marcado por el Ministerio de Sanidad de 250 casos por 100.000 habitantes y hay 276 municipios que, al menos, cuadruplican esta cifra y tienen una incidencia de más de 1.000 casos.

Las cifras más escandalosas vuelven a darse en poblaciones de menor tamaño donde pocos contagios supone una alta incidencia relativa, como la IA de Jalance de 5.662 casos por 100.000 habitantes pero también hay municipios de mediano tamaño como Ibi con una incidencia de 4.346 u Onda con 3.121 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En volumen total de casos en los tres últimos días, València vuelve a recuperar el podio con 3.513 casos en tres días después de que Alicante se lo arrebatara la semana pasada. La ciudad alicantina modera su subida y entran en el grupo de los 10 municipios con más volumen de casos Orihuela, Paterna, Torrent, San Vicente del Raspeig o Sagunt.

El virus entra en 6 municipios más y quedan 26 sin covid

Aunque se hayan moderado, el volumen total de casos en tres días sigue siendo extremo: más de 25.000 positivos que han afectado a 403 poblaciones, lo que significa que una vez más se reduce la lista de territorios que estaban libres de la covid-19. En estos tres días se han notificado casos por primera vez en Vall de Gallinera, Vallibona, Tollos, Facheca, Argelita y Guardamar de la Safor por lo que solo restan 26 municipios en toda la C. Valenciana que no saben lo que es tener un contagiado desde 2020. Son Aielo de Rugat, Almedíjar, Arañuel, Benifato, Benillup, Bolulla, Carrícola, Casas Altas, Castell de Cabres, Castell de Guadalest, Castielfabib, Confrides, Espadilla, Famorca, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Herbés, Ludiente, Palanques, Puebla de San Miguel, Sacañet, Segart, Sempere, Torralba del PInar, Vallés y Zorita del Maestrazgo.