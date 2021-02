Pese a que las dos últimas semanas de enero, con registros diarios de fallecidos por covid-19 rozando el centenar, olían a cifras máximas, están siendo los primeros días de febrero los que están dejando valores nunca vistos. Si el martes se registró el primer récord con 106 fallecidos, ayer se notificaron otros 112 fallecidos, segundo día consecutivo de máximos que ha fulminado la barrera de las 5.000 bajas «oficiales» por la pandemia en casi once meses.

De hecho la gran explosión de fallecidos se ha registrado en apenas ocho semanas: las que transcurren desde el 8 de diciembre hasta ayer 3 febrero. En ese lapso de tiempo, la expansión masiva del coronavirus ha logrado doblar la cifra de víctimas: de las 2.528 que había a las 5.075 oficiales de ayer. De por medio, un puente de diciembre y las fiestas navideñas y la peor de las olas vividas hasta ahora.

En comparación con el resto de España, la C. Valenciana está sumando fallecidos muy por encima del ritmo que se está viendo en regiones mucho más pobladas como Andalucía o Madrid: en los últimos 7 días y según fecha de defunción —no de notificación—, el Ministerio de Sanidad apunta que en la C. Valenciana han muerto 487 personas frente a los 301 de Andalucía o los 81 de Madrid. Y es que, al igual que el del ministerio, desde la Conselleria de Sanidad procuran siempre recordar que los fallecidos que notifican diariamente no son, necesariamente, las personas que han muerto «realmente» en las 24 horas anteriores. Aún así, el acúmulo de fallecidos en estos días está haciendo que se dispare la cifra de notificados. Para saber realmente cuántas personas han muerto cada día, la Conselleria de Sanidad sí ofrece datos por día de fallecimiento que alteran algo la contabilidad de fallecidos por meses que resulta de las notificaciones diarias de la conselleria.

Según este cuenteo, más pegado a la realidad de hospitales y residencias de mayores, en diciembre fallecieron 640 personas (se notificaron 614, por el retraso en los datos). En enero ha pasado algo parecido y los datos aún no son definitivos. Según este cuenteo, en vez de los 1.827 notificados, habrían fallecido 1.912 personas con días, esta vez sí de 93 y 94 muertos en 24 horas.

La curva de decesos tardará en ir de bajada teniendo en cuenta el volumen de contagios diarios y los enfermos en hospitales. Ayer, al menos, la cifra de casos descendió significativamente: 5.256 nuevos casos, casi 3.000 por debajo que un día antes y 4.000 por debajo del miércoles de la semana pasada. De esta forma, la incidencia acumulada a 14 días sigue bajando pero aún así, la valenciana sigue siendo por séptimo día consecutivo, la región con la incidencia más alta de España: 1.323 casos por 100.000 habitantes.

Otro de los valores que dio ayer un respiro es el volumen de personas hospitalizadas: 4.193 la más baja desde el pico de 4.777 del pasado lunes 25 de enero. Eso sí, se confirma la tendencia de descenso en ingresos en planta pero de subida en las UCI: ayer el volumen de enfermos remontó hasta los 650 con una ocupación total del 79 %, según la conselleria. Eso significa que a la C. Valenciana le resta solo un 20 % de capacidad y eso que las UCI están ya al 200 y al 250 % de su tamaño habitual.

De hecho, desde CC OO alertan de la situación de «colapso total» del sistema si continúa creciendo la curva de contagios o se mantiene la «meseta» durante mucho tiempo. El sindicato destaca que se debe evitar sobrepasar demasiado el 200 por ciento de la capacidad y precisa que se ha llegado hasta el 220 % en ingresos y el 175 % en UCI.

Bonig insiste en montar camas UCI en Feria Valencia

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha pedido al president de la Generalitat, Ximo Puig, soluciones de emergencia con camas UCI y unidades respiratorias en Feria Valencia e IFA tras «el fracaso de los hospitales de campaña y la antigua Fe». Bonig ha criticado que Puig esté en la campaña electoral de Cataluña con una charla con el candidato Illa mientras en la C. Valenciana «hay un tsunami sanitario y se baten todos los récords en la pandemia», indicaó ayer tras visitar el hospital de campaña de València.