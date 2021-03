AstraZeneca vuelve a administrarse en la Comunitat Valenciana tras su paralización. Guardias civiles y policías nacionales son el grupo sobre el que se ha retomado la inmunización del fármaco anglo-sueco en el que, además, se ha ampliado la edad de los 55 a los 65 años. De hecho, estos profesionales han sido los primeros con más de 55 años que reciben la vacuna de AstraZeneca.

El punto de reanudación ha sido en los hospitales de campaña de las tres capitales de provincia. En el caso del Hospital de La Fe de València han sido 500 los profesionales vacunados durante toda la tarde, la mayoría mayores de 55 años que no fueron llamados en el primer proceso y algunos que no pudieron acudir durante la inmunización masiva anterior organizada a principios de mes.

"Hay que ponérsela y ya está, tenemos que salir de esta", dice J.M.M de 58 años que espera en la cola antes de vacunarse. "No va a pasar nada, pero igualmente me da un poco de reparo, pero un amigo médico me ha dicho que lo máximo que voy a tener es fiebre", añade el guardia civil.

A su lado, Ricardo, de 55 años, ha entrado en este proceso porque en el anterior no pudo por apenas unos meses: "Cortaron la lista en los que tenían 54, soy un repescado". Se muestra contento y dice tener "confianza" en la vacuna: "Puede ser que haya un poco de riesgo, pero muy poco, como con cualquier medicamento".

"Ha ido todo bien, espero que no me dé reacción", asegura L.E. a la salida de su inmunización quien destaca la importancia de vacunarse: "A nadie le gusta recibir un pinchazo, pero es necesario, tenemos que estar concienciados y saber que la única forma de parar el virus es con las vacunas".