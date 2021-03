Por segundo día consecutivo las cifras de contagios y fallecidos en centros de mayores de la Comunitat Valenciana reflejan un triple cero; ni muertos, ni nuevos residentes o trabajadores positivos. Los efectos de la vacunación en las residencias ha reducido la incidencia de la covid-19 a casos muy residuales y solo un 1,2 % de los centros presentan algún brote activo. Con esta situación tan positiva en comparación con los últimos dos meses negros que han tenido que padecer estas personas especialmente vulnerables, las Conselleries de Sanidad y de Igualdad ultiman un nuevo protocolo menos restrictivo en los centros.

Las asociaciones del sector de las residencias Aerte y Lares, así como responsables de las principales gestoras, mantuvieron ayer una reunión con ambas conselleries en las que éstas informaron de que se va a flexibilizar el protocolo, principalmente en los aislamientos en caso de detectarse un brote.

Entre las nuevas medidas está aislar por grupo dependiendo de su vacunación, y en todo caso no se aislará a toda la residencia como ocurría hasta ahora, al entender que el riesgo de contagio con la vacuna es menor.

De todos modos, desde Sanidad transmitieron a las residencias que no rebajen la guardia respecto a las medidas básicas de prevención, aunque no aclararon modificaciones en cuanto al régimen de visitas, salidas y nuevos ingresos, si se detectan casos.

Desde la patronal consideran que se deberían evitar las restricciones al máximo con el nivel de vacunación en los centros y creen que no se avanza lo suficiente. «De todas maneras, no hemos podido tener acceso al documento completo por lo que no podemos valorar el contenido total del mismo», aclaran fuentes de Aerte. Asimismo, está prevista la vacunación de los profesionales de las viviendas tuteladas de salud mental pero todavía no la de las personas usuarias, que irían por su rango de edad salvo otra situación de riesgo.