La gravedad de la crisis económica provocada por las restricciones del covid en el sector turístico ha terminado desbordando a los propios técnicos del Instituto Valenciano de Finanzas, que en dos meses ha recibido 4.000 solicitudes de préstamos a financiar con una partida inicial de 50 millones de euros aprobada por la Conselleria de Hacienda, que ya ha concedido créditos por valor de 35 millones de euros a 600 empresas con un tipo de interés del 0,5% a devolver en seis años con uno de carencia. Con todo, la patronal turística denuncia el excesivo retraso en el análisis de las solicitudes que se presentan, por lo que muchas empresas siguen sin disponer de los fondos, pero no se retrasan sus obligaciones de pago. Algunas, según denunciaron fuentes del sector, tan solo han recibido 1.500 euros en los últimos meses, pues a la demora en la resolución de las peticiones por parte del IVF se suman el resto de los retrasos, derivados del Plan Resistir o las ayudas directas anunciada por el Gobierno, que como pronto llegarán a partir del verano. Fuentes de la patronal turística de la Costa Blanca advierten de que está habiendo muchos problemas en la tramitación, retrasos y denegaciones. El objetivo de este primer tramo de ayudas, dotado con 50 millones de euros, es garantizar que todas las empresas viables en 2019 y cuyas cuentas se han visto directamente afectadas por el covid, pudiesen resistir durante los meses más duros de la pandemia y mantener su actividad hasta que comience la recuperación, previsiblemente en el segundo semestre de 2021.

El balance de las primeras operaciones aprobadas de la línea Horeca -circuito hostelero- revela que el 74 % de las 600 operaciones aprobadas han sido solicitadas por un importe inferior a 50.000 euros, mientras que 47 operaciones van de los 50.000 a los 100.000 euros. 205 de las operaciones aprobadas son para autónomos, 106 para microempresas y 41 para pymes, empresas de hasta 250 trabajadores

Con esta línea, el Consell pretende solucionar en un solo trámite administrativo la liquidez urgente que precisan las empresas y, a la vez, una ayuda directa para compensarles por las restricciones sanitarias aprobadas.

Según el IVF, los préstamos han sido diseñados para que en los primeros 30.000 euros de crédito las empresas beneficiarias puedan obtener una ayuda directa de hasta 9.000 euros (el 30% del importe solicitado), un porcentaje de ayuda que disminuye de forma gradual por tramos conforme aumenta el importe del crédito.

Por sectores según el importe de las operaciones, la restauración concentra el mayor volumen de créditos bonificados con prácticamente el 40% del total, seguido de los alojamientos que representan el segundo mayor montante, 22,1%.

Hasta el momento, autónomos y autónomas y pymes interesadas en esta línea podían solicitar préstamos bonificados de entre 15.000 y 750.000 euros. No obstante, a partir de ahora, la cuantía máxima se eleva hasta un millón de euros. Además, también se han modificado las cuantías de los tramos no reembolsables, de manera que se amplía el porcentaje de ayuda directa para los créditos de mayor cuantía. De este modo, antes la cuantía máxima de ayuda no reembolsable estaba cifrada en 60.750 euros y abarcaba los siguientes tramos: 15.000-30.000 euros (30 %); 30.000-250.000 euros (15 %); 250.000-500.000 euros (5 %) y 500.000-750.000 euros (2,5 por ciento). Con las novedades introducidas, la cuantía máxima de ayuda no reembolsable asciende a 140.500 euros con los siguientes tramos: 15.000-30.000 euros (30 por ciento); 30.000-250.000 euros (20 %); 250.000-500.000 euros (15 por ciento) y 500.000-1.000.000 euros (10 %).

El nuevo porcentaje de tramos, que incluye más ayuda directa para todas las franjas excepto para la inferior, se aplicará retroactivamente a las empresas que ya hayan solicitado el préstamo y se les haya concedido atendiendo al cálculo anterior.

A media que avanzan los meses y siguen sin llegar los turistas, las pérdidas se acumulan. La Asociación Provincial de Apartamentos Turísticos (Apptur), ultima un informe para remitir a Turisme que cifra en 200 millones el agujero dejado por el covid en este subsector turístico que al igual que los hoteles sigue sin levantar cabeza.