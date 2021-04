Los investigadores salen a la calle para exigir el fin de la precariedad laboral

Una protesta que se celebró en distintos puntos de España y estuvo organizada por la Coordinadora Marea Roja de la Investigación, que reclama que no se modifique la actual Ley de Ciencia, «es un paso claramente atrás», y se abra una mesa de negociación para redactar una nueva normativa.

«Solo queremos dormir por la noche», aseguraba ayer Rafael Vázquez, investigador del Instituto de Investigación La Fe y vocal de la Asociación Nacional de Investigadores hospitalarios, «la gente tiene hijos, hipotecas que pagar. Es un sinvivir porque no sabes si el año que viene vas a trabajar», afirma y denuncia que hay una «dejadez y despreocupación» por parte de los gestores. «Quieren vender que les importa la ciencia pero en realidad están vendiendo humo», subraya.

«La ciencia está fatal en todo el país», asegura Rafael Vázquez, que tiene 49 años y trabaja en la IIS La Fe, donde la precariedad laboral afecta a cerca del 95 % de las algo más de 300 personas trabajadoras. Aunque reconoce que en la Comunitat hay «algo de inversión», afirma que lo que más preocupa es la «precariedad laboral».

Lamenta que en la reforma de la ley no se mencione a los investigadores hospitalarios que, precisa, son «los que hacemos la biomedicina, microbiología, virología y forman a los doctorandos que serán los futuros Margarita del Val. Sin nuestro trabajo no va a haber gente formada que pueda combatir una futura pandemia y no se nos considera», afirma.