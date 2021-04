El Colegio de Geógrafos de la Comunitat Valenciana considera que en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ha anulado el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) se ha producido una "preocupante confusión entre la ordenación del territorio y el urbanismo por parte de algunos miembros de la magistratura". Por ello, "a efectos de evitar estas confusiones, cabe plantear la conveniencia de una mayor formación y actualización de la judicatura y la magistratura en lo relativo a estas temáticas, además de que puedan contar con el asesoramiento y participación puntual de especialistas en los procedimientos", señalan los geógrafos en el documento en el que analizan la sentencia del Pativel.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) declaró nuelo en marzo, por ser contrario a derecho, el Pativel de la Comunitat Valenciana, aprobado por decreto del Consell el 4 de mayo de 2018. La sentencia estima el recurso presentado por una inmobiliaria y concluyó que no existe en el expediente administrativo, como exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “un estudio económico-financiero que refleje los costes de implementación del Pativel y la repercusión económica que comporta para las propiedades afectadas y para los municipios que deberán desarrollarlo, ni que prevea tampoco las posibles responsabilidades patrimoniales que para la Administración autonómica puede conllevar la desclasificación de suelo que lleva a cabo”, según informan fuentes del TSJCV. También alegó como motivo de anulación el "incumplimiento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres al no incluir un informe de evaluación del impacto por razón de género, como resulta exigible en todos los proyectos normativos, incluidos los instrumentos de ordenación urbanística". Y que "el plan no se haya sometido a una verdadera evaluación ambiental y territorial estratégica y omita las distintas alternativas posibles", entre otros argumentos, rechazados por la Generalitat que ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo, para que anule el fallo del TSJCV.

El Colegio de Geógrafos, "como organismo de derecho público, buen conocedor del territorio litoral valenciano, considera que el Pativel es un instrumento extremadamente relevante e imprescindible, que no debe ser pospuesto por más tiempo por unas razones o por otras". Por ello desean que "sea devuelto con garantías a la sociedad, una vez se pronuncie el Tribunal Supremo tras el recurso de casación al cual se acoge el Gobierno valenciano".

El colectivo geográfico profesional desgrana uno a uno los argumentos esgrimidos por el TSJCV para anular el Pativel. Respecto a la "omisión de incorporar en el plan la memoria económica en la que se consideren posibles indemnizaciones y el coste de las expropiaciones" los geógrafos apuntan que los magistrados del TSJCV se han equivocado de escala ya que apoyan este argumento en sentencias sobre los planes generales de dos municipios (Teror en Gran Canaria y El Campello). Y "por tanto, de naturaleza en cuanto a escala, determinaciones y tipos de suelo sobre el que se actúa, totalmente distintos y muy difícilmente comparables por razón del objeto de la ordenación y alcance con la que se desarrolla el Pativel".

Y recuerdan que sobre esta cuestión el Supremo ya se pronunció respecto a los planes del litoral aprobados por Galicia y Cataluña en sentencias que "asumían la importancia de una planificación territorial de escala superior que, lejos de ser cuestionada, se podría decir que fue asumida como necesaria, como pone de manifiesto la jurisprudencia del Supremo".

Y recuerdan que "no se impide con el Pativel, al igual que no se hizo con el Plan del litoral de Galicia ningún desarrollo urbanístico que esté en plazos de ejecución, ni siquiera por causas imputables a la administración". Por lo que "no existe en consecuencia derecho alguno derivado de su aplicación en los supuestos indemnizatorios".