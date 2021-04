💉 Un total de 174.330 dosi de vacunes de #Pfizer han arribat a València👏🏻



➡️ 25.740 per a Castellón

➡️ 87.750 per a València

➡️ 60.840 per a Alicante



📈 Esta quantitat representa un 39,3% més que la setmana passada



🗓 El proper dilluns s'esperen prop de 190.000 més pic.twitter.com/STSJ0klL8R