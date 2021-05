«Valéncia Unida» es el nombre del nuevo partido que impulsan entre otros Vicente González-Lizondo Sánchez, hijo del que fuera fundador de Unión Valenciana, partido que llegó a tener representación en los principales ayuntamientos, decidió gobiernos de la Generalitat y de muchas localidades valencianas, entre ellas la capital y que acabó fagocitado a finales de la década de los noventa por el avance del Partido Popular.

El partido, según han explicado a este diario los promotores, ya ha sido inscrito con ese nombre de «Valéncia Unida» en el registro de formaciones políticas del ministerio del Interior y la presentación pública está prevista para después del verano, en septiembre. Lizondo cree posible que la formación encuentre un hueco en el actual panorama político con una posición valencianista y moderada y tiene vocación de alcanzar representación en el ámbito autonómico, según explican.

Afirman que el objetivo es que la propuesta política no se sitúe en el ámbito de la derecha, sino que tenga capacidad para moverse a la izquierda y a la derecha, pero desde una posición centrada y sobre todo valencianista y de estricta obediencia valenciana, remarcan. La última aparición de Lizondo fue en las listas del PP de María José Catalá al Ayuntamiento de València en 2019, aunque no logró acta de concejal. De momento no se conocen más nombres pero el propio Lizondo avanza que se irán haciendo públicos cuando se acerque el momento de la presentación.

La opción política, añaden, se formará con personas que no tienen en la política su actividad central en este momento y explican que la financiación del partido provendrá de estas mismas personas con aportaciones individuales de hasta 25.000 euros, que eslo que permite la Ley de Partidos.

Se trata de profesionales de diferentes sectores y apuntan que hay también profesores que colaboran, aunque de momento la mayoría prefiere permanecer en la sombra.

Ellos mismos se califican de técnicos que no necesitan la política para vivir ni buscan en los partidos un trampolín de promoción.