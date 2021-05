El PSPV frena a sus socios que reclamaban modificar la ley de Amnistía de 1977

La abstención del PSPV impidió ayer que se aprobara una iniciativa de Unides Podem que, entre otras cuestiones, reclamaba modificar, derogar o anular la ley de Amnistía de 1977 para permitir la investigación y enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista.

Unides Podem y Compromís, que apoya que no prescriban los crímenes de lesa humanidad, votaron a favor, pero los socialistas frenaron la iniciativa de sus socios del Botànic con una abstención que, unida a los votos en contra de PP, Cs y Vox impidió que la iniciativa fuera aprobada. La diputada de Unides Podem Estefanía Blanes aseguró que esperaba la posición en contra de la derecha, pero no la abstención de los socialistas.

Una ley clave de la transición

La diputada socialista Rosa Peris respondió a Unides Podem que se trataba de legislación estatal sobre la que las Corts no tenía atribución y, tanto la diputada de Cs Mamen Peris como el popular José Ciscar, recordaron que la ley fue clave para una salida pacífica de la transición y que la aprobó prácticamente el Congreso por unanimidad y recordaron las palabras de los exdirigentes comunistas y de Comisiones Obreras Santiago Carrillo y Marcelino Camacho en favor de la ley que incluía, entre otras, la libertad de presos políticos. PP y Cs consideran que busca reescribir la historia desde el revanchismo. «Lamento muchísimo que el PSPV no dé ese paso valiente y se ponga de perfil» dijo Blanes, que aseguró que en España no se hizo una verdadera transición. Peris respondió que los cambios que pide Unides Podem no son posibles.

La diputada de Compromís Nathalie Torres puso el acento en la necesidad de ratificar la convención donde se habla de que los crímenes de lesa humanidad no prescriban. Torres se centró durante su intervención en la necesidad de sumarse a la convención.