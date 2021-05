Las oposiciones docentes han empezado esta mañana en 203 institutos de toda la Comunitat Valenciana en los que miles de aspirantes tenían que presentarse antes de las 9:00 horas de la mañana, para iniciar el concurso oposición a partir de las 10:00 horas.

Se trata de la convocatoria de Secundaria y otros cuerpos docentes que inicialmente estaba prevista para el curso pasado pero que, a causa de la crisis sanitaria, se retrasó un año. En concreto, 23.046 aspirantes intentarán hacerse con una de las 3.542 plazas de libre acceso que oferta la Conselleria de Educación.

Las pruebas que se inician hoy con la primera parte se realizan con protocolos anticovid similares a los que llevan aplicándose todo el curso en las aulas, que se han desinfectado previamente en profundidad, para lo que la conselleria ha invertido 103.000 euros.

Además, para evitar aglomeraciones Educación ha aumentado el número de tribunales, que tendrán como máximo 50 personas cada uno, según apuntan. En total son 474 tribunales, con 2.370 examinadores.

A primera hora de esta mañana, y como ya ha ocurrido durante el curso, la convocatoria dejaba opiniones enfrentadas a las puertas de centros como el IES Barri del Carme, de València, con situaciones personales de todo tipo. Para unas opositoras, la pandemia (y la reducción de la vida social) -así como el retraso de la fecha- ha supuesto una ventaja, al tener más tiempo para estudiar. Para otras personas, este no era el año indicado de celebrar la convocatoria, por la sobrecarga de trabajo además de la psicológica que conlleva.

"Se lleva de la mejor manera que se puede, siempre hay nervios de última hora, pero hay que tener en cuenta el trabajo de estos meses, porque además del factor suerte, también está el esfuerzo", explica una de las aspirantes a Inglés.

"Creo que respecto al protocolo lo están haciendo bien y estoy convencida de que se toman las medidas necesarias", añade, al tiempo que considera que "ha venido bien tener tiempo extra para estudiar y el aspecto social también ha beneficiado: he estado más tiempo en casa y eso repercute a la hora de prepararlo mejor".

Por el contrario, Marisol T. destaca el estrés que le ha generado la cita este año. "Es mucho trabajo esta la situación, tener que estudiar e intentar compaginarlo con niños en casa, que no lo entienden... no sé cual es la necesidad de hacer las oposiciones este año", se pregunta la profesora. "No se van a quedar sin profesores, la lista de interinos es enorme... Estamos en una situación excepcional y se supone que deberían haber medidas excepcionales", considera. "Cuando salimos del instituto seguimos trabajando y es mucha carga, porque hay muchísimo que estudiar, no es de hoy para mañana. Ha sido muy difícil de compaginar", reconoce al tiempo que lamenta la falta de tiempo para centrarse en la convocatoria.

Por otro lado, y en la línea de la primera opinión, Consuelo A., piensa bien diferente. "Ha habido polémica, pero yo creo que sí se tenía que convocar, porque hacen falta profesores, no queda otra", ha apunta antes de entrar al centro. "Lo positivo de esta situación es que no hemos salido de casa, así que hemos tenido más tiempo para estudiar: el que no lo haya hecho, no tiene excusa", defiende convencida.

"Han sido años muy buenos para estudiar y concentrarse. Va a haber muchísima competencia porque la gente creo que ha estudiado bastante. Cuanto más nos quejamos es porque la situación no es tan mala... la gente sí ha estudiado", afirma la profesora, que sí reconoce que el curso en pandemia ha sido "duro" para el alumnado.

Apoyo y ánimos hasta la puerta

En unas oposiciones con mucho en juego, no hay que olvidar el apoyo moral que suponen los familiares y parejas, muchas de las cuales han acompañado a los aspirantes hasta la puerta, dando los últimos mensajes de ánimo. Es el caso de Amparo A., cuya hermana se presenta al concurso oposición. "Llevan mucho tiempo preparándose y en un día se juegan muchísimo. Estamos apoyándoles, dándoles tranquilidad y fuerza pero también relativizando, porque es importante, pero tampoco les va la vida, habrá más oportunidades si no sale bien", asegura.

En el caso que ella conoce de cerca, sí detalla que concentrarse ha costado más durante los últimos meses, "pero sí ha encontrado la manera de compaginar el trabajo de docente con los estudios, pero sí ha sido más duro psicológicamente para los opositores", destaca.

Como ha podido observar Levante-EMV en varios centros, como el IES Barri del Carme o el Benicalap de València, los aspirantes han llegado antes de hora y esperaban a ser llamados en los patios de los centros educativos. En el instituto de Benicalap, por ejemplo, estaban citados en turnos cada 15 minutos para evitar aglomeraciones.

En otro casos, como la Escola d'Art i Superior de Disseny, donde también se han convocado algunas de las especialidades, el personal de conserjería, vestido con chalecos reflectantes, organizaba los accesos habilitados por diferentes puertas del centro.

Los datos de la convocatoria

En la convocatoria se sacan a concurso oposición 3.542 plazas de libre acceso y 249 reservadas para personas con diversidad funcional, a las que optan 420 aspirantes. De las 3.542 plazas disponibles de 67 especialidades docentes diferentes, la mayoría (2.771) corresponde al cuerpo de profesorado de Educación Secundaria y cinco especialidades de las 30 que se convocan concentran más de la mitad de las plazas (el 54,3 %).

Son Matemáticas (424 plazas), Lengua Castellana y Literatura (300), Llengua i Literatura Valenciana (300), Inglés (253) y Geografía e Historia (229).

Estas oposiciones docentes son las penúltima de las planificadas inicialmente por el Consell entre 2018 y 2021. El calendario se ha prolongado un curso, a causa de la crisis sanitaria. Así, en 2022 finalizará con una convocatoria de 2.500 plazas de Infantil y Primaria (que tenía que haber sido este año). En total, se habrán ofrecido 13.000 puestos de trabajo docente desde 2018.

La opinión de los sindicatos

El sindicato Stepv se ha opuesto rotundamente a esta convocatoria, al considerar que ha supuesto una sobrecarga para el profesorado ya en activo pero que quería mejorar su situación, en un curso ya de por sí complejo y estresante.

Por otro lado, desde la Federació d'Ensenyament de CC OO sí han sido partidarios de su realización, ya que priman la estabilización de puestos y de la plantilla docente que conllevarán las oposiciones si se logran cubrir las más de 3.500 plazas que hay en juego.

Los candidatos afrontan hoy la primera parte de las pruebas, que consiste en desarrollar un tema teórico de los que hayan surgido al azar; y el próximo sábado, 29, será el turno de la otra parte, la práctica.