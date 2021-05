La coordinadora feminista ha convocado esta mañana una concentración frente al Palacio de Justicia de la Comunitat Valenciana para exigir una revisión de las actuaciones públicas para poner fin a la violencia machista después de una semana negra en la que han sido asesinadas seis mujeres y un niño en España. "La violencia de género es el máximo exponente de discriminación que sufrimos las mujeres, también nuestras hijas e hijos. Una gravísima vulneración a nuestros derechos humanos, que nos impide disfrutar de derechos y libertades en plena igualdad", han apuntado en el comunicado público.

El colectivo, apoyado por decenas de asociaciones de mujeres, considera "imprescindible que las administraciones públicas y, en concreto, el Gobierno realice "transversalmente, y con prioridad absoluta, una revisión profunda de actuaciones" para frenar la violencia de género. Para el movimiento feminista el Gobierno tiene la obligación de proteger a las mujeres y si no lo hace es corresponsable de los crímenes machistas.

"Llevamos mucho tiempo reclamando que se nos escuche. Hoy alzamos la voz, nuestra voz, y exigimos qué, de una vez por todas, las actuaciones políticas y administrativas, trabajen de manera conjunta, y activen las acciones necesarias para que ningún maltratador quede impune" han añadido

"No queremos ser vigiladas, no queremos ser apartadas de nuestra propia vida, necesitamos que el maltratador sea vigilado, que el maltratador sea convenientemente juzgado. No somos las presuntas culpables", clama el comunicado.

La coordinadora feminista ha exigido también la reunión urgente del pacto valenciano contra la violencia de género, aunque está pendiente de la reunión que a nivel estatal ha anunciado la ministra de Igualdad, Irene Montero.