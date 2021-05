La Comisión de Salud Pública insiste en que se recomiende a las personas menores de 60 años vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca que la segunda sea con el suero de Pfizer y solo en caso de rechazo, y de forma excepcional, se ofrezca repetir con el preparado de Oxford, previo consentimiento informado.

Este es uno de los asuntos que se trató ayer en esta comisión, integrada por técnicos del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, una vez que la Junta de Andalucía y el Gobierno de Murcia ya están inoculando las segundas dosis a los profesionales esenciales menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y otras consejerías de sanidad están reprogramando citas.

Críticas de autonomías

La Comisión subrayó este mensaje después de que la Consejería de Salud de Andalucía haya decidido repetir la segunda dosis de AstraZeneca a estos profesionales esenciales, porque así, defendió, lo recomiendan las principales sociedades científicas y expertos.

«Las principales sociedades científicas españolas y numerosos expertos recomiendan completar la pauta de AstraZeneca con la misma vacuna, independientemente de la edad», pulicó la Junta de Andalucía en la web creada para informar de la vacuna contra el coronavirus.

La decisión de la Consejería de Salud andaluza se produce una vez que la Comisión de Salud Pública determinara que combinar la vacuna de AstraZeneca con una segunda dosis de Pfizer era seguro, y lo recomendara.

Otras comunidades que se posicionaron en contra de trasladar al paciente la elección entre Pfizer y AstraZeneca fueron Castilla y León y Galicia, aunque la última recomendará el preparado de Oxford pero asumirá lo que decida el paciente.

Después de ese anuncio, el Ministerio de Sanidad y las comunidades acordaron, en el Consejo Interterritorial, permitir que aquellos que, no obstante, prefieran recibir la segunda dosis del preparado de Oxford puedan hacerlo mediante la firma de un consentimiento informado, una decisión que no ha estado exentas de críticas por parte de varios Gobiernos autonómicos.

De hecho, la Junta de Andalucía fue una de las mayores defensoras de inyectar la segunda dosis de AstraZeneca, ya que sostiene que el estudio español CombiVacS, en el que se basó la decisión de combinar con Pfizer, es un ensayo que «incluye un número reducido de personas» y no sirve para detectar posibles reacciones adversas muy raras, entre otras razones.

De hecho, en la primera jornada para inocular estas segundas dosis en Cádiz, los convocados decidieron mayoritariamente inocularse AstraZeneca y evitar mezclar dos preparados distintos. «Yo lo he tenido claro, me he puesto la segunda dosis de AstraZeneca. La primera me ha ido medianamente bien y más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer», explicaba María Dolores Amaya, trabajadora del sector de ayuda a domicilio en la localidad gaditana de Vejer de la Frontera.

Asimismo, la mayoría de los citados en el estadio Nueva Condomina en Murcia también se decantaron por el preparado de Oxford, según explicó a Efe una de las enfermeras que atendían el dispositivo de vacunación.

Mas casos que hace una semana

El Ministerio de Sanidad notificó 5.359 nuevos contagios, frente a los 3.988 del pasado martes, y 90 fallecimientos más desde ayer (también más que el mismo día de la semana pasada), así como un leve descenso de la incidencia acumulada en 14 días de un punto respecto al lunes, hasta los 128 casos.