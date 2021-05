Son alrededor del 14 % de la población valenciana, han representado cerca del 13 % de las infecciones por coronavirus y han supuesto el 84 por ciento de las víctimas mortales de la pandemia. Son los mayores de 70 años, aquellas personas que nacieron antes de 1951 y a las que la vacunación les ha cambiado por completo las cifras dramáticas de vulnerabilidad frente al patógeno.

Así, desde el fin del estado de alarma hasta el día 22 (última fecha con las cifras actualizadas por edades) este grupo representa el 5 % de los casos detectados de la covid en la Comunitat Valenciana, un descenso de 8 puntos respecto a su incidencia global durante la pandemia. Así, desde el 9 de mayo, solo 84 de los 1.676 positivos notificados corresponden a esta franja etaria, 54 en personas de entre 70 y 79 años y 30 en mayores de 80.

En aquel momento, todos los mayores de 80 años contaban con la pauta completa de vacunación mientras que en el grupo de los 70 eran nueve de cada diez los que portaban al menos una dosis y la mitad disponía de la inmunización óptima. Ahora, ya prácticamente todos (97 %) tienen una dosis y más de tres de cada cuatro cuentan con la pauta completa.

Los contagios contabilizados en esta franja de edad representan un porcentaje menor que en el resto de grupos y es una muestra de la efectividad de la vacuna a la hora de evitar las infecciones. En este sentido, la incidencia acumulada en este grupo (el ministerio contabiliza a los mayores de 65 años) está a menos de la mitad (13 por 100.000 habitantes) que la de la población general (29,7 por 100.000 habitantes).

No obstante, se desconoce si entre estos 84 casos detectados en mayores de 70 había alguna persona vacunada, sea con una o con las dos dosis. Los expertos insisten en que el éxito de las vacunas es que protegen frente a enfermedad grave y, aunque también previene los contagios, no los evita al 100 %, lo que no significa que no funcionen. Asimismo, la vacuna no genera inmunidad inmediatamente sino que los anticuerpos se van generando conforme pasan los días y su máximo nivel llega entre dos y tres semanas después de la inyección.

La influencia de la vacunación se puede ver en la prácticamente nula transmisión del virus en las residencias de mayores (que hizo estragos durante la tercera ola) y que en los grupos de edad no vacunados aumentan su proporción respecto a los contagios totales. Así, por ejemplo, las personas entre los 30 y los 39 años han pasado de representar el 13 % de los casos en toda la pandemia a ser el 16 % en las últimas dos semanas o del 32 % de las personas entre 40 y 59 años a los 34 % desde el 9 de mayo.

Que los contagios vayan a la población más joven tiene el riesgo de que una parte de esta sigue siendo susceptible de presentar cuadros graves de covid al no estar vacunada, pero supone también un alivio puesto que el mayor factor de vulnerabilidad frente al virus sigue siendo la edad. No en vano, los mayores de 70 años han representado el 85 % de los fallecidos en la Comunitat Valenciana.

La vacunación ha permitido también reducir este porcentaje hasta el 77 % y representar 35 de los 45 nuevos decesos notificados por covid desde el 9 de mayo. Sin embargo, esta notificación no significa que hayan sido personas que han perdido la vida en las últimas dos semanas, ya que de estos, en las informaciones diarias de Sanidad solo 16 correspondían a «los últimos siete días» y el resto se reasignaba a meses anteriores, por lo que para conocer la mortalidad real de estas fechas todavía faltan algunas semanas.