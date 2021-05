El portavoz de Cs en Torrent, Raúl Claramonte, ha pedido a la dirección nacional de Ciudadanos plantear la posibilidad de celebrar unas primarias para la elección del cargo de coordinador autonómico en la Comunitat Valenciana. “Aunque me he ofrecido a coordinador autonómico, no me importaría la vía de unas primarias si el partido lo estimara oportuno”, ha remarcado.

De esta forma, asegura que se podría abrir un proceso participativo y democrático elegido por los afiliados de la formación donde incluso tendrían cabida otras candidaturas”, ha señalado.

“Soy defensor nato del municipalismo y estoy convencido que para relanzar este proyecto liberal debemos ilusionar desde las bases con el fin de seguir sumando y creciendo como partido”, ha enfatizado. Claramonte ha añadido que los concejales son la voz y la mano directa ante los problemas de los vecinos. Es por ello que “como concejales gestionamos diariamente políticas y propuestas para mejorar la vida de la ciudadanía en nuestros municipios. Y lo hacemos tanto en gobierno, como es nuestro caso de Cs Torrent, o desde la oposición”, ha esgrimido .

Claramonte confía que “su paso adelante sea escuchado y respondido por el partido a nivel nacional”. Asegura, además, que “estaría en sintonía” con el mensaje anunciado este lunes por la presidenta de Ciudadanos en rueda de prensa donde se ha anunciado la celebración de la convención del partido para julio.

Claramonte ha recordado estas palabras de Arrimadas para renovar e impulsar el partido: trabajar y reforzar propuestas y políticas reformistas desde la militancia. En definitiva, seguir contando con un partido reformista, liberal, moderado, innovador y europeísta en nuestro país.

El tercer teniente alcalde de Torrent y portavoz de la formación naranja en este segundo municipio con más población en la provincia de Valencia y quinto en la Comunidad Valenciana, ha alabado y apoyado “la valentía y el liderazgo de Inés Arrimadas y de su equipo para seguir remando por un proyecto liberal, ahora más necesario que nunca en España, en un momento tan complicado y crucial en nuestra historia política”.