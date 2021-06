Compromís aprieta a sus socios y defiende plantarse ante Sánchez por la financiación

Compromís, socio del PSPV y de Unides Podem en el Botànic, cree que el momento de plantarse ante el retraso de la reforma del modelo de financiación ha llegado. El síndic de la coalición, Fran Ferri, coincide en los calificativos al Gobierno de Sánchez con los de PP y Ciudadanos, que hablaron ayer en las Corts de ninguneo a los valencianos. Ferri añadió que su formación va a decir basta a los «insultos» del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Ferri introdujo la cuestión de la financiación en una pregunta en la que no estaba previsto y en la que recitó incumplimientos del Gobierno como la falta de inversión en trenes de Cercanías, el aumento del precio de la luz, la falta de regulación del precio de los alquileres o los retrasos en financiación o el pago de la deuda histórica para remachar que ya hay suficientes motivos.

«No votamos a este Gobierno para que nos den largas, al menos desde Compromís no lo aceptaremos y nos plantaremos», lanzó un día después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, enfriara la reforma del modelo de financiación durante una reunión con la plataforma Per un Finançament Just en Madrid, de la que muchos actores valencianos salieron muy preocupados.

Puig no contestó al síndic de Compromís, lo que causó cierto malestar en la coalición. «El silencio dice más de quien no responde que de quien pregunta», aseguró un diputado, que señalaba que no es la primera vez que no hay respuesta. Ya ocurrió en una reciente cuestión sobre el contrato programa de À Punt, las cercanías o la empresa de sanidad, abundaron desde la coalición.

El Gobierno está concienciado

Pero en respuesta al PP, el jefe del Consell sí respondió que el ejecutivo valenciano ha logrado concienciar al Gobierno de que la Comunitat Valenciana es la autonomía más infrafinanciada de España. Puig reclamó a los populares que faciliten en el Congreso el consenso necesario para avanzar en la reforma porque el partido se juega en Madrid.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, reivindicó avances en la financiación como la asunción por parte del Gobierno de España de criterios como el de la población ajustada que defiende el Consell. En el ejecutivo valenciano sostienen que el Gobierno trata ‘de facto’ a la Comunitat Valenciana como si hubiera un nuevo modelo al mirar para otro lado con los 1.300 millones que el Consell incluye cada año en los presupuestos para alcanzar la media de gasto de todas las autonomías.

El PP y Ciudadanos también denuncian ninguneo del Gobierno en financiación. La sindica, Eva Ortiz, le espetó a Puig: «O aportas o te apartas» y exigió una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de la que salga un calendario y plazos para la reforma de la financiación. Ruth Merino (Cs) acusó a Puig de agachar la cabeza ante Sánchez. El presidente sostiene que sí se ha avanzado y que el Gobierno es ahora consciente de la infrafinanciación valenciana, algo que el exministro Cristóbal Montoro no reconocía, señaló. Además, Puig dio la «bienvenida» al PP a la reivindicación porque «más vale tarde que nunca», después de la asistencia del nuevo presidente de los populares, Carlos Mazón, al acto de la plataforma, tres años después de que el PP se excluyera.