La Comisión de Gobierno Interior de las Corts, reunida hoy en las 12 horas, ha aprobado con los votos de los grupos del PSPV, Compromís, Unidas-Podemos y Ciudadanos la propuesta presentada por la síndica de Cs, Ruth Merino, como compensación por una parte de la asignación que deja de percibir al perder cinco diputados, el último ayer mismo, Vicente Fernández.

En la aprobación se ha tenido en cuenta la resolución número 315 de las Corts y el contenido de la adenda del Pacto Antitransfuguismo del 11 de noviembre de 2020. De esta manera, el grupo de Ciudadanos mantendrá la subvención para la contratación de personal de 1.077,36 euros por diputado, pero perderá la asignación de 1.400 euros por diputado en el mes. En total, retendrá unos 51.000 euros.

Los diputados no adscritos, tampoco podrán recibir esa asignación de 1.400 euros por diputado como subvención fija, en virtud del que dispone el artículo 28 del Reglamento de las Corts. Esa asignación es para los grupos parlamentarios y sí que es posible para no adscritos que, en la constitución del parlamento al inicio de la legislatura no se adscriben a ningún grupo, pero se entiende que no se ajusta al reglamento en el caso de tratarse de diputados que abandonan la disciplina del grupo o que son expulsados.

Sin embargo, en la comisión se ha acordado que se aplique el que dispone el artículo 29 del Reglamento de las Cortes porque los diputados no adscritos cuentan con los medios materiales y técnicos necesarios para desarrollar su tarea parlamentaria, en cumplimiento de las normas de las Cortes y la jurisprudencia constitucional.