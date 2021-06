De Barcelona a Alicante. Tras dos días en las jornadas del Cercle d’Economia de Catalunya que han focalizado la atención política en España, el jefe del Consell traslada su agenda durante el fin de semana a Alicante. No es una rareza. Desde 2015 no ha habido semana prácticamente sin desplazamiento a alguna de las comarcas del sur. En esta legislatura, el Ejecutivo del Botànic trasladó incluso la sede principal de una conselleria (Innovación) a la capital alicantina. Pero el acto de esta tarde es nuevo para Ximo Puig. Y para bastantes presidentes autonómicos, porque ha sido de consumo bastante local habitualmente. Sin embargo, en 2021, al no celebrarse las Fogueres de Sant Joan por la pandemia, Puig ha decidido acudir a uno de los actos del calendario festivo que sí se ha mantenido en pie: la elección de la «Bellea del Foc» 2021.

La asistencia tiene además una interpretación política ahora que el nuevo líder (virtual) del PP de la Comunitat Valenciana es el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. La presencia de Puig en el acto restará protagonismo al nuevo rostro de los populares. El president de la Generalitat será máxima autoridad al lado del mandatario provincial y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, también del PP. Varios consellers y otros altos cargos de Presidencia también están previstos en la celebración festera.

Puig completará su agenda en Alicante el domingo con un acto del PSPV de conmemoración de los dos años de la firma del acuerdo de legislatura en aquella ciudad. Los socialistas no cuentan con un liderazgo sólido en Alicante y parece que Puig ha decidido asumir la representación mientras se intenta construir un proyecto local. «La Vía Ximo Puig» es el nombre del acto y no el habitual de «la vía valenciana». Está planteado para unas 200 personas y está prevista la participación de algunos independientes de la sociedad local.

Alicante es el bastión actual del PP. Es donde conserva el principal poder institucional y donde Mazón ha cosechado más votos en las recientes primarias. Es donde Compromís y Unides Podem tienen más dificultades de penetración. Todo ello explica la relevancia que el PSPV da a Alicante.

Antes de eso, Puig quiso acompañar en Barcelona ayer a Pedro Sánchez. El gesto tiene cierta relevancia. Es una manera de reforzar la posición del presidente del Gobierno respecto a la solución dialogada en Cataluña.