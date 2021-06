La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha reclamado hoy que haya contacto físico en las visitas a los usuarios después de que se haya tomado esa medida en Galicia. La patronal de los geriátricos había recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la pasada semana la actual legislación de la Generalitat que impide el contacto físico en las visitas y que data de hace dos meses y medio. Aerte considera que la situación sanitaria ha mejorado en los últimos meses, con la Comunitat situada como la segunda menor incidencia de covid-19 en el país solo por detrás de Islas Baleares y empatada con Galicia, la autonomía a la que Aerte hace referencia.

"La Xunta de Galicia ha aprobado una resolución que permite el contacto físico en las visitas, lo que demuestra que es posible avanzar en la flexibilización de las medidas", ha indicado el presidente de Aerte, José María Toro, en un comunicado. Toro instó a que la próxima Mesa Interdepartamental contra el coronavirus aborde la cuestión de las visitas. Para la patronal de los geriátricos, "esta situación está siendo ignorada de manera reiterada" por parte del Consell. "Mientras que otras comunidades autónomas avanzan en la mejora de la situación de las personas mayores la nuestra lo único que hace es generar más confusión en las personas residentes, sus familias y los centros que los atienden", ha aseverado Toro.

El presidente de la patronal de los geriátricos ha asegurado que "no hay normalidad" aunque la última resolución de la Generalitat indique que hay que avanzar hacia ella. El Consell ha considerado en reiteradas ocasiones que la normalidad debe darse dentro de las medidas de distanciamiento social que aún rigen en la sociedad. "Sin condiciones normales como no permitir el contacto físico o tener que hacer las visitas en espacios reservados exclusivamente para ello cuando no se puedan hacer al aire libre", han opinado desde Aerte.