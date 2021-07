La vacuna covid llega a la generación que bailó al ritmo de las Spice Girls. Los noventeros, de entre 22 y 30 años han comenzado a ser citados esta misma semana. La inoculación de la vacuna contra el coronavirus se realizará, en general, a partir de la próxima semana, pero hay quienes todavía no han recibido el famoso y deseado mensaje SMS.

Cómo saber la fecha de la vacuna si has nacido en los 90

Si formas parte del grupo de nacidos en los 90 que todavía no ha recibido el SMS con la cita para la vacuna covid en Valencia, Alicante o Castelló, te contamos cómo puedes adelantarte al mensaje y conocer qué día, a qué hora y en qué punto de vacunación te inocularán la primera dosis.

A través de la web de Sanitat

Consultar la fecha de vacunación en la web de la Conselleria de Sanitat es un proceso muy sencillo para el que solo necesitarás tener tu tarjeta SIP a mano. Deberás acceder a la web buscando "GVA Salud" en Google y acceder al 'Portal del paciente'. También puedes pinchar aquí para acceder directamente.

Una vez accedas al 'Portal del paciente' podrás identificarte a través de tu número de tarjeta SIP, tu fecha de nacimiento y la fecha de emisión de la SIP. Cuando rellenes estos datos, recibirás un mensaje en tu móvil con un código de seguridad. Una vez introducido en la web, podrás consultar si tienes citas médicas pendientes entre las que pueden aparecer las citas de vacunación.

A través de la app GVA Salut

Puedes conocer la fecha en la que recibirás la vacuna covid en la app GVA Salut, que puedes descargarte en la Play Store (si tu móvil es Android) o en la App Store (si tienes un iPhone). Para acceder a tus datos deberás identificarte mediante la lectura del código de barras de tu tarjeta SIP o utilizando la cl@ve.

Una vez hayas accedido a la app, podrás consultar tus citas médicas pendientes, que aparecen en la pantalla de inicio. Si ya te han adjudicado fecha para la vacuna covid, aparecerá entre las citas médicas pendientes con la siguiente información: día, hora y punto de vacunación.

Qué pasa si no aparece mi fecha de vacunación

Estas opciones que te contamos sirven para adelantarte unos días al mensaje SMS con la cita para la vacuna covid, pero es posible que accedas a tus datos médicos y no tengas ninguna cita pendiente. No te preocupes, desde Sanitat van actualizando los datos y adjudicando fechas de forma paulatina, de forma que puede que todavía no tengas una cita. Si naciste en los 90, la vacunación se prorrogará durante todo el mes de agosto así que puedes ir consultando semanalmente si ya tienes fecha concretada.

Actualizar datos contacto SIP

En cualquier caso, es muy importante que tengas actualizados los datos de contacto para recibir el mensaje en el número de teléfono correcto. Si no sabes cómo hacerlo, te lo explicamos aquí.