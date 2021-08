El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este martes la previsión de que el 70% de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana tendrán la pauta completa en la tercera semana de agosto, "un avance sustancial de lo previsto inicialmente" gracias a la llegada de más dosis de Pfizer dentro de unos días.

"Nos ayudará a poder avanzar en la normalidad mejorada, que va a costar ante el peligro de las nuevas variantes y los momentos de dificultad", ha declarado en Xàbia (Alicante) en la presentación de una campaña contra los ahogamientos.

Puig ha avanzado que la intención es empezar a vacunar a los menores de edad a partir de la tercera semana de agosto para que "todos" puedan empezar el curso inmunizados, algo que abordarán esta semana las consellerias de Educación y Sanidad en otra reunión.

En cualquier caso, ha vuelto a apuntar al 9 d'Octubre, día de los valencianos, como objetivo de que "la Comunitat sea inmune", recordando que la vacunación debe extenderse en todo el mundo para frenar la aparición de nuevas variantes. "Esta pandemia nos ha dado tantas vueltas y tantas situaciones adversas que lo vivimos con optimismo y preocupación", ha constatado.

Sobre el fin de las restricciones como el toque de queda o el ocio nocturno, que siguen vigentes hasta el 16 de agosto, Puig ha insistido en que "todavía estamos en un momento de máxima alerta y prudencia" por la movilidad asociada a las vacaciones, ya que "en muchos municipios se ha duplicado, triplicado o cuadriplicado la capacidad demográfica".

"Tenemos que ser muy prudentes", ha alentado recordando que la pandemia no ha pasado y hay muchos jóvenes que siguen contagiándose porque no tienen la pauta completa. A su juicio, todos los valencianos deben ser conscientes de que hay que extremar la protección y llevar la mascarilla siempre que no se pueda garantizar la distancia.

Y ha augurado que desde esa perspectiva se podrá "abordar el futuro y empezar a levantar las restricciones cuando la inmunidad esté garantizada". Eso sí, ha recordado que estas limitaciones se basan en la corresponsabilidad y son necesarias porque están "avaladas por los resultados".

Respecto a la posible implantación del pasaporte COVID para entrar a establecimientos, Puig ha reiterado que la Generalitat está dispuesto a estudiarlo cuando se garantice que todos los valencianos han podido acceder a la vacunación, porque hasta entonces sería "discriminatorio". "No queremos generar ningún tipo de agravio", ha recalcado, y ha abogado por analizar su uso en los sectores del ocio, la cultura o los espectáculos.