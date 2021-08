«Marruecos se ha hecho mayor y España no se ha percatado»

«Es cierto -dice Cañadas- que la crisis saltó a los periódicos después de que España acogiera en abril en un hospital de Logroño a Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui, y que Marruecos replicara permitiendo la entrada en Ceuta de una multitud de inmigrantes. Pero el empeoramiento de relaciones es anterior».

¿De cuándo?

En diciembre ya no se volvió a celebrar la RAN (Reunión de Alto Nivel) entre los dos países. Posiblemente fue una forma de Marruecos de expresar su malestar por algunos gestos de España que creyó poco amistosos.

¿Cuáles?

Por ejemplo, las críticas del entonces vicepresidente Iglesias a la monarquía marroquí y el apoyo a la República Saharaui.

El apoyo al Frente Polisario no es nuevo y la resolución de la ONU habla de un referéndum.

Sí, España salió mal del Sáhara tras la marcha verde de 1975, tras la muerte de Franco y al inicio de la Transición. Pero han pasado muchos años y muchas cosas, el referéndum ni se ha celebrado ni se celebrará porque, entre otras cosas, el censo de una población nómada es imposible. Otros países han ido adaptando sus posiciones. España va con retraso, por ejemplo, a Francia.

¿Y?

Que el Sáhara es parte de Marruecos es allí algo indiscutible. Es casi consustancial con su identidad. Las comparaciones son odiosas, pero decir que el Sáhara no es Marruecos suena allí a pecado. Como si un responsable europeo dijera que Ceuta y Melilla no son España.

La diferencia sobre el Sáhara no es nueva.

No, pero Marruecos hoy no es el de hace quince años. Primero por el reconocimiento por los Estados Unidos de Trump, que la Administración de Biden no ha cambiado ni pienso vaya a alterar de forma sustancial, de que el Sáhara es parte de Marruecos. América no hará marcha atrás porque ha sido la contrapartida al restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Marruecos con Israel. E Israel es pieza clave de la política americana. Marruecos ha salido fortalecido. Y no es solo eso.

¿Qué más?

Su poder geoestratégico ha aumentado pues ha establecido alianzas con muchos países africanos y se ha convertido en un país líder del continente. Casablanca es hoy uno de los dos grandes centros financieros africanos. Hoy es un puente del mundo occidental con África, favorecido además por la imagen del rey como referente de un islamismo moderado. Y luego está China.

¿China?

China ha incrementado mucho su presencia en África con préstamos e inversiones, lo que es una forma de tener más influencia mundial. En Marruecos mismo participa en la creación de una nueva ciudad, junto a Tánger, proyectada para 300.000 habitantes. Y la presencia china preocupa mucho a Estados Unidos, que ve en Marruecos un posible contrapeso. África es ya zona central de la geopolítica mundial. Marruecos, como Turquía, llegó a pensar que su futuro podía estar en la UE, pero no fue así y ya no necesita tanto a Europa o España. Nuestro amigo Marruecos se ha hecho mayor y parece que España no se ha percatado.

Acoger a Gali, a petición de Argelia, tenía lógica. España también debe mantener buena relación con Argelia.

Claro y Marruecos debe entender que Argelia es importante para España. Pero Gali y el Frente Polisario no son Argelia. Alemania ya se había negado a acogerlo. Y en todo caso no se podía hacer a hurtadillas creyendo inocentemente que Marruecos no se enteraría. En último extremo había que haber informado a Rabat.

La reacción de Marruecos con la invasión de Ceuta fue más insensata.

Hablar de invasión no es correcto, pero de acuerdo. Marruecos se equivocó porque la inmigración irregular es un gran problema de toda Europa. Y lo de Ceuta alarmó en Bruselas, que cerró filas con España. A Marruecos también se le fue la mano. Las condiciones de vida en la zona han empeorado por el coronavirus y abrir las puertas pudo provocar un aluvión de gente superior al esperado.

¿Los menores?

Para ellos entrar en Ceuta es la libertad. Es entrar en un mundo con mas posibilidades. Saben que acabarán no ya en la Península sino en Francia, o en el país que quieran y donde tengan relaciones.

La crisis parece haber pasado.

Es una visión falsa. No está en los diarios, sí, pero la embajadora de Marruecos no ha vuelto. Este verano Marruecos no permite el acostumbrado paso del Estrecho a sus emigrantes que vuelven por un mes a su país. Es un gesto poco amistoso que económicamente nos perjudica. Y lo triste es que también perjudica a las familias marroquís.