El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que la situación por lluvias ha quedado estabilizada a las 4.00 horas de este jueves y ha afirmado que se está en "contacto permanente" con los alcaldes de las zonas afectadas para evaluar ayudas. "La Comunitat Valenciana ha demostrado una vez más su capacidad de respuesta", ha afirmado.

Así lo ha indicado en una visita al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, en l'Eliana, donde ha confirmado que todas las carreteras afectadas por las lluvias ya han están abiertas pero ha advertido de que el terreno está "muy blando" a raíz de la cantidad de agua caída, por lo que muchas de ellas, y en especial los caminos, son de "accesibilidad difícil".

Por tanto, aconseja a la ciudadanía que, si no es necesario, no se acerque a carreteras ni caminos rurales porque "hay peligro y hay una consecuencia de las lluvias tan intensas" y se ha mostrado aliviado porque, "afortunadamente no se haya producido ninguna desgracia personal de carácter grave" aunque se haya tenido que evacuar a muchas personas que se encontraban en situaciones "complicadas".

"Parece que ese episodio ya ha pasado", ha dicho, y ha señalado que, ahora, "es el momento de evaluar" la situación. Para ello, se pondrán en contacto con los alcaldes con los que ha estado hablando el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, toda la noche, y se seguirá en ello "para garantizar una evaluación que pueda permitir también las ayudas correspondientes".

Hasta las 4.00 horas, el 112 GVA recibió más de 1.000 llamadas con intervenciones en todas las zonas afectadas, "que han sido muchas", ha indicado, aunque ha explicado que, en una misma comarca ha habido lugares donde ha llovido más que en otros.