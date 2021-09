Sanidad denunciará la compraventa de la concesionaria de Dénia

El Consell iniciará acciones legales contra la compra por parte de Ribera Salud de las acciones de DKV en el departamento de salud de Dénia. La Abogacía de la Generalitat Valenciana prepara un informe sobre qué acciones puede adoptar la Conselleria de Sanidad para intentar anular esta operación.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, que visitó ayer el hospital de Dénia para reunirse con el comité de empresa y la junta de personal, anunció que la Abogacía ha emitido un primer informe en el que advierte de que esta compra de acciones, con la que Ribera Salud ha tomado el control absoluto de este departamento de salud, es irregular.

«Las empresas tenían la obligación de obtener una autorización expresa de la Conselleria de Sanidad y nos enteramos de la operación por la prensa», señaló Barceló, que afirmó que ella no podía concretar qué acciones legales va a iniciar el Consell. «Nos lo dirá la Abogacía de la Generalitat», aseguró a los periodistas.

La consellera apuntó también que el departamento recuperará la gestión pública cuando en enero de 2024 acabe la concesión. «En ese momento le comunicaremos a la empresa las normas de reversión». «También garantizaremos el cumplimiento de la Ley de Salud Valenciana que impide posiciones de dominio en el ámbito de la Sanidad Pública», añadió la consellera, quien quiso enviar a los representantes de los trabajadores un «mensaje de tranquilidad» al comunicarles que las medidas que adopte la Generalitat «no tendrán efecto en el ámbito laboral». Además, añadió que tampoco repercutirán en la parcela asistencial.

El comité de empresa y la junta de personal no salieron muy satisfechos de la reunión. «Sí, la consellera nos ha explicado que van a tomar las acciones legales que les marque la Abogacía de la Generalitat, pero consideramos que tienen la herramienta de revertir ya la concesión», manifestó la presidenta del comité de empresa, Ana Barquín, en referencia a que el Consell dejó pasar la oportunidad de comprar por 18 millones de euros las acciones.

«Ahora nos dicen que no quieren gastar dinero público y que van a seguir la hoja de ruta y a esperar a que acabe la concesión. Eso sí, ya no hablan de empresa pública; la gestión será directa». Barquín precisó que «la parte social le critica a la Administración su pasividad» en esta operación por la que Ribera Salud se ha hecho con las acciones de DKV y con el control absoluto del hospital. «Las empresas han hecho y deshecho como han querido». Y lamentó que Ribera Salud «ha invadido el hospital y se ha quedado y no ha pasado nada».

«Informada formalmente»

Desde Ribera Salud fuentes de la empresa aseguraron que la compra a DKV de la parte accionarial del hospital de Dénia es «acorde a derecho», cuenta con el aval de la Comisión Nacional del mercado de la competencia y la Generalitat fue «informada formalmente» antes de la operación.

Es la respuesta del grupo hospitalario al anunció de Sanidad de que la Generalitat emprenderá acciones legales ante la reciente operación de compraventa ejecutada entre los accionistas de Marina Salud, concesionaria del departamento de Dénia.

Ribera Salud manifiesta su «sorpresa» al «comprobar, una vez más, que para un tema tan importante la conselleria no se reúna con nosotros». Y recuerdan que hay informes de la Abogacía de la Generalitat «en otro sentido, lo cual nos inquieta por la discrepancia de criterios y por tanto es un tema que tendrán que estudiar y resolver los asesores legales». «Por nuestra parte, seguiremos centrados en nuestra labor sanitaria, y en seguir ofreciendo la mejor atención a nuestros pacientes, y más en estos tiempos tan delicados para todos los ciudadanos», concluyen desde la empresa.

El pasado 24 de agosto se hizo público que el grupo Ribera había cerrado un acuerdo con la aseguradora DKV para adquirir su acciones de Marina Salud y pasar a controlar así la totalidad de la gestión del hospital y el departamento de salud de Dénia.