Retraso de nuevo en el pago de las nóminas al profesorado

En concreto, según ha podido saber este periódico a través de varios testimonios, este problema puede afectar a algunos profesores interinos; personas que se han trasladado de otra comunidad autónoma; o aquellos docentes que se incorporan a una nueva plaza, por ejemplo tras las oposiciones.

Esto se debe, como ha explicado la Conselleria de Educación en años anteriores, al volumen de nuevos docentes que al inicio de curso ocupa las plazas vacantes (muchas adjudicadas el pasado verano), y a los trámites burocráticos que conlleva darles de alta. En algunos casos, los pocos funcionarios que desempeñan esta tarea deben ingresar los datos en el sistema a mano, uno por uno, un trámite que no da tiempo a completarse antes del envío de las nóminas.

Se trata de un hecho que el sindicato Stepv ha denunciado hoy, ya que también ha detectado que "hay profesorado que no ha cobrado la nómina entera". Por eso, la entidad estudia cuántas personas no han cobrado y cuándo fueron adjudicadas. Eso sí, recuerda que es normal que no hayan percibido su salario aquellos que se hayan incorporado al sistema educativo valenciano a partir de la tercera semana de septiembre.

Además, el sindicato STEPV critica que hay profesorado en prácticas en la misma situación pero tampoco ha cobrado los trienios ni sexenios correspondientes.

El sindicato recuerda que la nueva Ley de la función pública debe resolver esta cuestión y que hay un acuerdo del curso pasado. Asimismo, está previsto negociar en breve la regulación de la fase de prácticas, apuntan.

Por esto, y los habituales problemas que padecen los docentes, el sindicato ha puesto en marcha una campaña de quejas al Síndic de Greuges y en la Generalitat por "los retrasos al atender cualquier gestión del profesorado, la falta de personal administrativo y la acumulación de tareas que tienen". Consideran que es "urgente, al menos, una cuarta dirección territorial de Educación para atender el volumen de profesorado que tiene el sistema educativo valenciano". "La de Valencia es la más grande de todo el Estado y con el personal que trabaja no puede dar respuesta en todas las necesidades", concluyen

Las prácticas, una cuestión legal

Sobre los trienios y sexenios de los docentes en prácticas, la Conselleria de Educación apunta que se trata de una cuestión legal. “El personal docente en prácticas, después de haber aprobado una oposición, legalmente no es funcionario aún porque está en prácticas y ya no es docente interino”, explican, pues en este último caso sí cobran ya estas retribuciones, igual que el personal funcionario.

Así, se da la circunstancia que el personal interino, si se presenta a las oposiciones y obtiene una plaza, pierde este derecho durante el año obligatorio de prácticas que deben superar, aunque ya tengan experiencia.

Ante esto, Educación explica que la Conselleria de Justicia tiene seis meses para aplicar la nueva Ley Valenciana de Función Pública (aprobada en abril), que apunta que en este caso no se interrumpirá ya la carrera profesional, , un situación que hasta ahora no se había solventado.

Por otro lado, también recuerdan que han pactado con los sindicatos “medidas paliativas” para el profesorado afectado por este hecho y que realizó las oposiciones de 2019, con una compensación de la pérdida de los sexenios y trienios mediante el reparto del 0,30 % al 0,25 % de la masa salarial de 2020.