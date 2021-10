SATSE ha denunciado este jueves que cada departamento de salud "ha abonado como ha querido" la paga covid a pesar de que el criterio que impuso la Conselleria de Sanidad era abonar esta extra a todos los profesionales que habían estado realizando atención directa durante el Estado de Alarma y señala que a fecha de hoy sigue habiendo "cientos de profesionales" que no la han percibido, según ha señalado el sindicato de enfermería en un comunicado.

Al respecto, ha recordado que en diciembre de 2020 la Generalitat Valenciana decidió dar una paga extra adicional para gratificar el enorme esfuerzo que habían realizado los profesionales sanitarios durante el estado de alarma, y en especial durante la primera ola, "cuando no había equipos de protección individual, se tenían que reutilizar las mascarillas durante días, faltaban batas y se debieron usar bolsas de basura, no había suficientes pantallas de protección, no existían todavía las pruebas PCR y se desconocía el alcance de la epidemia".

No obstante, en aquel momento "no se cobró" ya que apunta a que, como advirtieron, la paga tal como había sido planteada por la Conselleria de Sanidad "solo podía traer problemas y desigualdades entre los profesionales". A los profesionales que no cobraron entonces, el Sindicato de Enfermería les aconsejó que presentaran un recurso administrativo de reposición.

Sin embargo, meses después de presentarla, son cientos las enfermeras, matronas y fisioterapeutas que siguen sin percibir la paga, por lo que están presentado demandas ante los Juzgados Contencioso-administrativo contra la Conselleria de Sanidad, arriesgándose a unas costas judiciales de 500 euros.

El sindicato en la provincia de Valencia ha podido constatar que cada departamento de salud ha pagado "siguiendo distintos criterios", lo que ha provocado "un gran descontento" de los profesionales con las Direcciones de los Departamentos por "el agravio comparativo que supone entre profesionales de un mismo servicio pero diferentes centros sanitarios". En ese sentido, señala que es "paradójico" que las matronas, por poner un ejemplo "se merezcan la paga extra en unos hospitales y no se la merezcan en otros".

Además, recriminan que a conselleria "no le consta" que los fisioterapeutas hayan estado trabajando en atención directa a pacientes con Covid durante la pandemia, a pesar de que en la primera ola trabajaron en los gimnasios con sus pacientes, sin saber si eran positivos o no, y de su "enorme labor" que realizaron en las UCI con personas positivas que llevaban ingresados muchos días para que no perdieran la movilidad.

EL Peset, el que menos pagas

Así, según el estudio realizado por SATSE el departamento de salud del Peset es el que ha pagado en menos servicios, dejando "olvidadas" a las enfermeras y TCAEs de Maternidad y Pediatría del Hospital, un Servicio en el que falleció la primera profesional que murió de covid en la Comunidad, una TCAE en abril de 2020.

Por su parte, La Fe ha pagado a los técnicos de radiodiagnóstico de los Servicios de Rayos y de Medicina Nuclear, sin embargo, a las profesionales de enfermería no se les ha abonado "nada".

En el Clínico-Malvarrosa, se instaló una sala covid provisional en el Hospital de Día de Oncología y en las Urgencias de Oncología. Sin embargo, la Dirección del hospital decidió que las enfermeras de estos Servicio "no merecen la paga, a pesar de que en los dos Servicios citados se crearon habitaciones Covid y se estableció un circuito Covid", según el informe de SATSE.