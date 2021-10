El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha dejado esta mañana las espadas en alto en su conflicto con la Conselleria de Igualdad por la investigación abierta por el defensor en los siete centros de menores con problemas de conducta.

Luna ha reivindicado en su comparecencia en las Corts su imparcialidad tras la bronca de las últimas semanas con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y ha garantizado que llegará hasta el final en la investigación de los centros de menores.

Luna ha vuelto hoy a las Corts para presentar las memorias de 2019 y 2020, dos informes que llegan juntos porque se habían acumulado por la pandemia. La casualidad ha querido que en una sala anexa compareciera a la misma hora en otra comisión, la de Política Social, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

Mientras Oltra respondía a los grupos parlamentarios sobre la gestión de las residencias de mayores en los peores meses de la pandemia, Luna señalaba que en las dos memorias que presentaba a la cámara es la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas la que exhibe más sombras, algo que por otra parte es habitual. Pese a coincidir en las Corts, Luna y Oltra no se han cruzado.

Durante su intervención, el diputado de Compromís Jesús Pla ha señalado que un exalto cargo del PP, el que fuera secretario autonómico de Bienestar Social, David Calatayud, que también ocupó el cargo de jefe de gabinete del exvicepresidente Juan Cotino cuando fue delegado del Gobierno, y que es asesor en la Sindicatura, se encarga de fiscalizar a la conselleria que dirige la vicepresidenta, Mónica Oltra, y ha elaborado los informes críticos.

La aseveración de Pla se produce después de que hace unas semanas la vicepresidenta del Consell deslizara que existía connivencia entre el defensor del pueblo valenciano y el PP para atacarla con los informes críticos de Luna a su gestión.

El Síndic de Greuges ha negado la mayor en respuesta a Compromís y ha dicho que no es David Calatayud quien ha elaborado los informes, sino otro funcionario con muchos años de servicio a la Generalitat. Luna ha sido tajante: "Diré lo que tenga que decir aunque digan que me instrumentalizan, el trabajo en la Sindicatura es colectivo y no le voy a decir en qué quejas ha intervenido David Calatayud y no vay a aceptar que se ponga en cuestión el trabajo de la institución. Detrás de los informes está la institución. Esto es Fuenteovejuna, recuerda; trabajamos en colectivo. No le ponga nombres y apellidos y si tiene que poner alguno ponga el mio, Calatayud es un excelente trabajador y por eso está en la Sindicatura, no permitiré descalificaciones 'ad hominem', ha reprochado Luna al diputado Jesús Pla.

Luna ha respondido que tiene su propia visión del conflicto con Oltra en relación con los centros de menores. Ha asegurado que se ha producido una interferencia en el trabajo del Síndic y ha remarcado que nunca había vivido una situación como esta.

Pla ha respondido después que es totalmente falso que la conselleria haya obstaculizado la labor del Síndic de Greuges y ha lamentado que no respondiera si es Calatayud. Compromís presentará preguntas a Luna por escrito, ha avanzado Pla.

El Síndic de Greuges ha asegurado que el proceso se inició con una queja de oficio en 2020 que tiene antecedentes en años anteriores. Y si hay algún tema en el que el Síndic se tiene que emplear a fondo es el de los menores con problemas de conducta porque son personas que sin tener ninguna sentencia en contra están privados de libertad, un derecho fundamental.

Asegura que pidió un informe en enero y envió un cuestionario personal por correo electrónico en abril de 2021 a los siete directores de los centros. Al Síndic le sorprendió que veinte días después ninguno contestara y les dirigió otro correo recordando la obligación de contestar. La respuesta llegó con un cuestionario en el que faltaban algunas de las preguntas planteadas, algo que Luna ha dicho que no estaba dispuesto a consentir porque supone una obstaculización a su trabajo.

Entonces dirigió una carta personal a la vicepresidenta Oltra, que le contestó tres meses después. En ese escrito, la vicepresidenta defendía contundentemente su gestión. Luna reaccionó con la orden de mantener una entrevista presencial y privada con los directores de los centros porque entiende que los siete directores no deberían tener ninguna dificultad en rellenar el cuestionario. Ha sido en ese momento cuando ha dicho que se entorpeció su trabajo y que va a llegar hasta el final en la investigación de los centros de menores al tiempo que ha exigido respeto a la independencia de la institución.

Luna también ha reprochado tras la bronca con Oltra que las consellerias se escuden en problemas de gestión para no contestar. Luna recuerda que prevalece el derecho de la ciudadanía justo tras presentar dos memorias en las que la conselleria de Igualdad es la que más quejas sufre.