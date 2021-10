Compromís acentúa el choque con Luna al señalar connivencia con el PP

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, está dispuesto a llegar hasta el final en la investigación abierta a los siete centros de menores de la Comunitat Valenciana y mantiene que la Conselleria de Igualdad que dirige la vicepresidenta, Mónica Oltra, entorpece su labor.

Y ayer se plantó en las Corts después de que el grupo Compromís deslizara, como ya hizo Oltra desde el Consell, que hay un hilo conductor entre los informes críticos a la Conselleria de Igualdad y la oposición que realiza el PP. El choque se recrudeció ayer durante la comparecencia de Luna en las Corts para dar cuenta de las memorias de 2019 y 2020, acumuladas por la pandemia. El diputado de Compromís Jesús Pla apuntó a un ex alto cargo del PP, el exsecretario autonómico de Bienestar Social, David Calatayud, que también fue jefe de gabinete del exvicepresidente Juan Cotino, y que es asesor en la Sindicatura de Luna. Compromís apunta que es Calatayud quien se encarga de fiscalizar a la conselleria de Oltra y es autor de los informes críticos.

Pero Luna niega la mayor. Asegura que no es Calatayud quien ha elaborado los informes, sino otro funcionario con muchos años de servicio a la Generalitat.

Y su respuesta a Pla fue tajante: «Diré lo que tenga que decir aunque digan que me instrumentalizan, el trabajo en la Sindicatura es colectivo y no le voy a decir en qué quejas ha intervenido David Calatayud y no voy a aceptar que se ponga en cuestión el trabajo de la institución. Detrás de los informes está la institución, esto es Fuenteovejuna y trabajamos en colectivo. No le ponga nombres y apellidos y si tiene que poner alguno ponga el mío, Calatayud es un excelente trabajador y por eso está en la Sindicatura, no permitiré descalificaciones ad hominem» reprochó Luna, molesto. Pla respondió que es falso que la conselleria haya obstaculizado la labor del Síndic y dijo que Compromís presentará preguntas a Luna por escrito sobre el asunto.

«Nunca una situación como esta»

Luna reivindicó su imparcialidad e insistió en que se ha producido una interferencia en su trabajo por parte de la conselleria de Oltra y añadió que nunca había vivido una situación como esta.

La casualidad quiso que ayer mismo compareciera, casi a la misma hora y en otra comisión, la de Política Social, la vicepresidenta Oltra. Mientras la también lideresa de Compromís respondía a los grupos sobre la gestión de las residencias de mayores en los peores meses de la covid, Luna señalaba que en las dos memorias que presentaba a la cámara es la gestión de la Conselleria de Igualdad la que exhibe más sombras, algo que por otra parte es habitual. Pese a coincidir en las Corts, Luna y Oltra no se cruzaron.

El Síndic añadió que si hay un tema en el que se va a emplear a fondo es el de menores. Recuerda que envió un cuestionario a los directores y tras el silencio le contestó la conselleria sin responder a todas las preguntas, una obstaculización que no va a consentir. Y cuando escribió a Oltra dice que tardó tres meses en responder.

Oltra señala que pone todo el empeño en atender al Síndic, figura que respeta. «Se llega lo más rápido que se puede con las manos que tenemos y a veces un poco más tarde, pero lo que no se contesta en anecdótico», dice.