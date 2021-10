El repunte de casos de covid-19 de las dos últimas semanas preocupa en la Conselleria de Sanidad, pero mientras esta subida no se convierta en pacientes ingresados por coronavirus en los hospitales no se plantearían volver a imponer restricciones, según las palabras de la subdirectora de Epidemiología de la Conselleria de Sanidad, Hermelinda Vanaclocha, ayer en À Punt.

Para la especialista la ocupación hospitalaria por covid tendría que llegar a niveles de riesgo «altos» para volver a las restricciones y, ahora mismo, se está lejos de este umbral. Con datos de ayer jueves, hay 188 personas ingresadas por covid (44 de ellas en la UCI), lo que supone estar ocupando un 1,81 % del total de camas hospitalarias disponibles y el 6,03 % de las camas UCI.

Según los indicadores de riesgo aprobados en su día por todas las comunidades —el conocido como semáforo—, se tendrían que doblar los pacientes graves para hablar de riesgo alto en UCI y los ingresos en total deberían de estar en torno al medio millar, cuando ahora son 188. La subida ha sido lenta por ahora: un 27 % más de camas ocupadas en dos semanas y un 7 por ciento más en UCI.

Las palabras de Vanaclocha están en la línea de las impresiones del resto de expertos en Salud Pública: con la generalización de la vacunación, la incidencia de contagios ya no es un buen parámetro para interpretar el avance de la pandemia y hay que girar la atención hacia la ocupación hospitalaria.

Nivel bajo en la C. Valenciana

De hecho, con la actual presión en hospitales, la C. Valenciana no cumple ni con los parámetros del semáforo para estar en nivel de riesgo medio ya que, pese al repunte de la incidencia de contagios hasta los 54 casos por 100.000 habitantes a 14 días (que es el límite para pasar del riesgo bajo al medio) haría falta que el nivel de ocupación asistencial subiera hasta el 5 % de las camas de hospitales y el 10 % de las camas UCI.

Esto sería a nivel autonómico porque, a nivel provincial, tanto Castelló como Alicante entraron ya en nivel de riesgo medio por culpa del repunte de contagios en Castelló capital y Benidorm, respectivamente, y el aumento de pacientes hospitalizados que sí ha registrado.

Con todo, especialistas como el investigador y experto en Salud Pública, Salvador Peiró, mantienen que la preocupación actualmente es relativa. «Estamos vigilantes pero es un momento tranquilo. Si seguimos así no hay que preocuparse demasiado porque el tema de fondo es si hay repunte de ingresados o no», explica, en la línea de las palabras de Vanaclocha y, además, esto no parece excesivamente probable con casi un 90 % de la población mayor de 12 años vacunada. Además, casos como el de Benidorm «son irreales» al no contabilizarse los casos en relación al total de población real, incluyendo la flotante. Peiró apunta a que también habría que «destilar» los datos de hospitales: «no sabemos cuántos ingresados lo están por la covid o con covid».

Para el especialista, habrá que ver cómo se comportan los indicadores en las próximas semanas con hitos festivos como «Halloween, el puente de diciembre y la Navidad. El objetivo es llegar lo mejor posible», apuntó Peiró, ya que sobre los hospitales pende la carga también de la epidemia de gripe que aún se desconoce cómo será y las urgencias ya están recibiendo más pacientes por el aumento de virus respiratorios y las descompensaciones que provoca en los más mayores. CC OO pedía ayer, por ejemplo, más personal en La Fe por el aumento de urgencias.

La variante Delta Plus

La Conselleria de Sanidad confirmó ayer que se ha detectado un caso de la variante Delta Plus de coronavirus (AY.4.2) en el departamento de salud del Hospital General de Elx. Es la primera detección de este sublinaje de la variante Delta que comunica Sanidad, después de que esta semana, el ministerio registrara dos casos en la C. Valenciana en su informe de seguimiento de variantes de riesgo, extremo negado el martes por la consellera.

Para Peiró, la llegada de la Delta Plus es «más un dolor que cabeza que una catástrofe», ya que el aumento de la contagiosidad que supone con respecto a la Delta «no se ve como un gran problema». «La aparición de la Delta sobre la Alfa sí lo fue pero ahora no parece una amenaza similar», concluye.