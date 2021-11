Se acercan las leónidas, una lluvia de meteoros visible todos los años entre el 6 de noviembre hasta el 30. Provienen del cometa 55P/Tempel-Tuttle quien tarda 33,2 años en dar una vuelta completa en su órbita. Teniendo en cuenta que la última vez que pasó cerca de nuestra órbita fue en 1998, no será hasta el 2031 cuando las podremos ver de manera impactante, como sucedió en 1833 en América del Norte. Según el Observatorio Astronómico Nacional, el próximo 16 y 17 de noviembre será su pico máximo, donde su tasa de actividad variará entre 10 y 20 meteoros por hora. Ahora bien, lamentablemente este año no será el mejor para su observación, ya que su pico máximo será justo dos días antes del plenilunio del 19 de noviembre. Las leónidas y otras estrellas fugaces no son más que meteoros. Se trata de los ''restos'' que un cometa ha dejado a su paso y siguen su misma órbita. Estas, por ejemplo son responsabilidad del cometa 55P / Tempel-Tuttle quien deja cada 33,2 años cantidad de fragmentos esparcidos durante su viaje. El tamaño de las leónidas es variable y puede ser desde un milímetro hasta varios centímetros.

Al entrar en nuestra atmósfera se desintegran viajando a grandes velocidades (20.000 kilómetros por hora o 71 kilómetros por segundo aproximadamente). En el caso de que su tamaño fuera más grande y no se llegasen a quemar dentro de nuestra atmósfera dejarían de ser meteoros para convertirse en meteoritos. Como sucede con otras estrellas fugaces, el lugar de observación puede ser cualquiera con tal de que se proporcione un cielo oscuro. Es aconsejable salir de la ciudad para escapar de la contaminación lumínica. Cualquier mirador, montaña y lugar sin obstáculos puede ser el sitio idóneo para disfrutar de las noches bañadas de estrellas. Se recomienda llegar al lugar entre media hora y una hora antes de comenzar el espectáculo de estrellas fugaces, así daremos tiempo a nuestra vista para que se acostumbre a la oscuridad. Es recomendable que, a pesar del estado de la Luna, se mire hacia las zonas más oscuras y dando igual hacia qué dirección