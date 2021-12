El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha confirmado que la entrada en vigor del pasaporte covid para acceder a bares, locales de ocio, así como a hospitales y residencias, será a partir de la noche del viernes, es decir, a partir del sábado a las 00.00 horas, para que sea una especie de "llamada de atención a la presencia del virus entre nosotros", de ahí que pida la corresponsabilidad de los propietarios de los locales así como de los clientes y usuarios de los centros sanitarios y residenciales. Así se ha pronunciado en la atención a los medios de comunicación durante el III Ecoforum sobre economía circular y lucha contra el cambio climático, organizado por el periódico Mediterráneo.

Para Puig, el certificado digital ayuda a "generar más confianza" porque lo único que garantiza es que "todos están vacunados", pero no se implanta "para quitarnos la mascarilla". El jefe del Consell, que esta mañana se reunirá con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para analizar la evolución de la pandemia, recordó que el hecho de estar vacunado no significa que no puedas contagiar, aunque la vacuna sí que reduce las posibilidades de transmitr la covid.

Preguntado por si es posible la implantación de nuevas restricciones ante la Navidad y tras la recomendación del Ministerio de Sanidad de que se limiten los asistentes a las celebraciones navideñas tras la aparición de la nueva variante ómicrom, Puig ha señalado que no es partidario de generalizar nuevas medidas porque la situación "está controlada, pero estamos preocupados porque aumentan los contagios. Por eso hemos de contribuir con la máxima prudencia" con el uso de la mascarilla en interiores cuando no se esté consumiendo así como el mantenimiento de la distancia social.

Del mismo modo, ante la aparición de ómicrom y la psicosis que se ha detectado a nivel mundial con cierre de fronteras a países del cono sur de África, Puig recordó que estamos ante "una pandemia global y la vacunación tiene que llegar a todo el mundo", porque es "el activo más importante". Puig fue de los primeros que lanzó la idea de liberalizar las patentes farmacéuticas de las vacunas para extender la vacuna contra la covid a escala mundial.