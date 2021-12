Todos los sindicatos han rechazado este jueves en la Mesa Sectorial la propuesta de la Conselleria de Sanidad de rescindir 419 contratos covid por considerar que es "una temeridad" en un momento de curva ascendente de la pandemia y han advertido del "colapso" que supondrá en el sistema.

Al respecto, desde el CSIF ha exigido la renovación de los 6.400 contratos de personal de refuerzo covid que concluyen el 31 de diciembre ya que los ceses afectan, sobre todo, a rastreadores, "fundamentales para que no se extienda el virus y para reducir la burocracia en Atención Primaria" y ha advertido de los efectos de esta reducción en un momento en que la curva de la pandemia se halla en ascenso. Por ello, ha recalcado que "no se puede dar pasos atrás y no renovar a profesionales que son totalmente necesarios", ya que "colapsará" Atención Primaria cuando en la actualidad la cita previa ya se da para entre 12 y 20 días desde que se pide. "un solo cese ya supone un recorte y que la situación de la Atención Primaria resulta insostenible", recalca.

Así, señala que el aumento de Sanidad de renovar las 6.069 inicialmente plazas previstas a las 6.400 notificadas este jueves es "insuficiente". Al respecto, recuerda que el 31 de mayo la Administración ya recortó más de 3.000 plazas aduciendo "la evaluación favorable de la pandemia, al contrario de lo que ocurre en la actualidad", por lo que, siguiendo la misma lógica, ahora debería de incrementar la contratación.

El sindicato hace hincapié igualmente en que la labor de los rastreadores será "prioritaria para frenar la expansión del virus sobre todo después de Navidad, cuando pasen las celebraciones y concentraciones y puedan haber aumentado los contagios".

Por su parte, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO ha considerado "temeraria" la no renovación de estos 419 contratos, "ya que es más necesario que nunca un refuerzo del sistema sanitario, no sólo para atender los contagios por coronavirus, también para asistir a la población en sus patologías y en todo tipo de urgencias". En ese sentido, constata que las demoras innecesarias generan "sufrimiento en la ciudadanía, cuando pueden evitarse con el refuerzo adecuado del sistema sanitario" y que ante el aumento de la incidencia vuelve a ser "crucial" disponer de personal para el rastreo y la próxima vacunación de menores hace necesario que haya profesionales suficientes para su administración.

Así, señala que aunque la Conselleria pretende prorrogar el 100% de los contratos covid en los servicios de Atención Primaria, Salud Pública, Salud Mental y Urgencias, "no se comprende que se desprenda de recursos humanos en los hospitales en plena curva ascendente de casos covid y otras patologías que se dan en esta época del año, además de multitud de patologías demoradas en listas de espera sin atender".

Seis mil plazas estructurales, ya

Por todo ello, CC OO ha exigido a Sanidad que adelante la creación de las 6.000 plazas estructurales que ha anunciado porque considera que no debemos esperar a abril para reconvertir los contratos de refuerzo covid en plazas vacantes. Por ello, ha rechazado la propuesta de Sanidad ya que "no solo todos los profesionales que están trabajando actualmente son necesarios para atender la demanda asistencial sino que habría que incrementar la plantilla para prevenir el posible colapso del sistema". Además, señala que "las improvisaciones y demoras ya han provocado anteriormente la saturación de los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana, debemos prevenir para proteger a la población y un personal exhausto al servicio de la sanidad pública".