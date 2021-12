La empresa valenciana Dacsa y el emprendedor e investigador Damià Tormo son dos de los galardonados en los Premios Universidad-Sociedad del Consell Social de la Universitat de València, que este año celebran su vigésimo quinta edición. «Estos premios son el mejor ejemplo de la implicación de la sociedad civil valenciana en el progreso de la Comunitat Valenciana», ha señalado la presidenta del Consell Social y de la Fundación ADEIT de la Universitat de València, María Emilia Adán.

La empresa Dacsa, encabezada por Araceli Císcar, ha obtenido el Premio Colaboración Universidad-Empresa por sus vínculos con la Universitat de València a través de diferentes programas e iniciativas. Fundada en 1968 como empresa familiar de producción de sémolas de maíz para la industria cervecera, actualmente es una empresa referente en su sector en el ámbito europeo y suministra toda gama de productos derivados del arroz y del maíz. Dacsa, que pertenece al Patronato de la Fundación Universidad-Empresa desde 2013, establece colaboración con la Universitat de València a través de diferentes programas de innovación, prácticas y emprendimiento. Ha desarrollado proyectos y contratos de investigación conjuntos con la Universitat de València con un volumen de negocio cercano a los 370.000 euros. Además, participan en la Cátedra de Excelencia y Desarrollo de Emprendimiento de la Universitat de València.

El premio Alumni Plus “Insigne UV” ha recaído en el emprendedor e investigador Damià Tormo. Damiá Tormo, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universitat de València y ex alumno del Máster en Ciencias Biológicas de la Universitat de València, es socio gerente y cofundador de Columbus Venture Partners. Durante los últimos 15 años ha trabajado en la industria biofarmacéutica y de la salud. Artax Biopharma Inc, Bioncotech Therapeutics SL, Restaura Biotech SL o PTS son algunas de las compañías de biotecnología que ha fundado en los últimos años. Además, Damià Tormo es presidente y patrono de la Fundación Columbus, que facilita el acceso a las terapias más avanzadas con niños con cáncer y enfermedades monogénicas ultra raras. Ha recibido varios premios relacionados con la innovación y emprendimiento, incluido TR35 del MIT, el Premio de la Fundación Biogen o Premio Fundación Princesa Girona.

La Unidad de Fisiopatología Celular de la Universitat de València (UFC) ha sido merecedora del Premio Innovación, dirigido a reconocer a proyectos de innovación o I+D con una clara y relevante aplicación en la sociedad. Coordinada por el catedrático José Mª Estrela y formada por las doctoras Elena Obrador, Rosario Salvador y Soraya Vallés, esta unidad está centrada en el estudio de los mecanismos de defensa de las células cancerosas y el diseño de estrategias terapéuticas para sensibilizarlas frente a la radio y la quimioterapia. Con más de 200 artículos publicados en revistas internacionales, los trabajos de esta unidad demuestran los efectos anticancerígenos de polifenoles naturales, su utilidad terapéutica para detener el avance de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y reducir los efectos deletéreos de la radioterapia. Esta unidad ha registrado 10 patentes internacionales y ha creado dos spin off de biotecnología; Green Molecular SL, dedicada al desarrollo de aplicaciones biomédicas de polifenoles, y Scientia BioTech SL, que trabaja en el desarrollo de tratamientos con la ELA y el cáncer.

La nueva modalidad de Humanismo Digital, creada con el objetivo de premiar el uso relevante, innovador y original de las tecnologías digitales por parte de la comunidad universitaria, ha recaído en el proyecto XatUV. Se trata de un nuevo canal de atención a usuarios de la Universitat de València, impulsado por el Área de Comunicación de la Universitat de València, que nació con el objetivo de ofrecer una atención síncrona a estudiantes, titulados y futuros estudiantes en un contexto marcado por la pandemia. El carácter híbrido de este servicio de atención es una de sus características más importantes, porque combina una atención inicial a través de un bot y una atención personalizada y multidioma a través de una red de agentes especializados online.

Por último, el premio de Excelencia Docente ha sido para la profesora de Derecho Procesal de la Universitat de València Alicia Armengot quien, a juicio del Jurado que ha valorado sus méritos, cumple de manera sobresaliente con todos los criterios previstos en las bases de los premios y que determinan una excelente trayectoria y desempeño en el campo de la docencia universitaria.

Más de un centenar de empresas y personas premiadas

En estas 25 ediciones de los galardones, el Consell Social ha premiado a más de un centenar de personas, entidades, empresas y organizaciones que han destacado especialmente por su trabajo para aproximar la Universitat de València a su entorno cultural, profesional, económico y social.

Los premios se entregarán en la sede de la Fundación ADEIT el próximo 27 de enero de 2022, en un acto que contará con la asistencia del president de Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre, y la presidenta del Consell Social, María Emilia Adán. Además, se darán cita los más altos representantes de la Universidad, de la Administración y del mundo empresarial y social. «Se trata del encuentro de mayor importancia entre la Universidad, la Administración y los agentes que conforman la sociedad civil», ha subrayado en este sentido la presidenta del Consell Social.