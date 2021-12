Cada invierno tenemos la misma historia en los grupos de facebook, whatsapp o foros de meteorología. Muchos aficionados de meteorología piensan que va a nevar en su localidad aunque tenga un clima donde la nieve es la excepción no la norma y que tendremos una ola de frío siberiana que hará que los récords de frío caigan. Esto no es lo habitual en España y menos con el cambio climático y con el ciclo cálido de inviernos que tiene España desde el invierno 2012-2013, desde entonces la mayor parte de inviernos han sido pseudoinviernos, con algunos días de invierno, con frío de verdad, y la mayor parte de días de frío suave o de temperaturas primaverales, directamente. Es lo que hay, no tenemos un clima frío en gran parte de las capitales de provincia españolas, si se considera invierno frío como aquél que tiene una temperatura media inferior a 5ºC. Muchos foreros, muchos aficionados a la meteorología, muchos observadores meteorológicos, entre los que me incluyo yo, nos decepcionamos y deprimimos en invierno por las previsiones meteorológicas a 200 horas vista que prometen una ola de frío con temperaturas muy bajas e incluso toda nieve a nivel del mar, que entonces no se cumple. En algunos foros he detectado que mucha gente aficionada a la meteorología ya considera en invierno la peor estación del año, supongo que por las decepciones que comporta. El problema es que comparamos el clima de España con el de otros países de climas más fríos, sean a más latitud, o en unas condiciones geográficas que favorecen más a las oleadas de frío, a igual latitud, como Estados Unidos, Rusia y China, y por eso nos decepcionamos. No somos objetivos, siempre nos hacemos ilusiones de fríos intensos, llamadas previlusiones, que hacen mucho daño a nuestra afición a la meteorología. Lo mejor que podemos hacer es ser escépticos y aceptar las situaciones meteorológicas tal y como vienen. Imagínese que incluso en muchos foros y grupos de whatsapp hay tópicos de suicidios, usted cree que una persona normal debe suicidarse, aunque sea virtual o psicológicamente por que no haga frío en invierno, es totalmente absurdo.