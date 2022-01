Enero de 2022 lleva solo 14 días a sus espaldas pero es ya, por méritos propios, el mes con más contagios covid de toda la pandemia desde 2020 al anotar ayer otro récord diario con 22.081 positivos en 24 días. Y es que en solo dos semanas se han acumulado 176.562 nuevos casos de coronavirus, por encima del récord mensual que había hasta ahora: los 161.661 contagios que se dieron en enero de 2021, hace un año. En marzo de 2020, en la primera ola, el sistema de detección de casos no estaba implementado, por lo que solo se contabilizó una parte de los casos más graves.

Doce meses atrás, la curva estaba al igual que ahora en plena subida aunque la capacidad de contagio de ómicron está desbordando todos los registros. En lo más alto de la curva de hace un año, la tasa máxima de contagios llegó a 1.459 casos por 100.000 habitantes y ayer, sin haber tocado techo en esta sexta ola, ya se estaba en prácticamente el doble: 2.875 casos por 100.000 habitantes a 14 días.

Esta es la media de la Comunitat Valenciana pero hay municipios en los que la tasa de contagios está dejando cifras nunca vistas. Así, según los datos que ofrece la Conselleria de Sanidad por municipios, en localidades como Ador, en la Safor, tienen una tasa de 15.202 casos por 100.000 habitantes. Esto supone que 15 de cada 100 de sus 1.700 vecinos han dado positivo en los últimos 14 días. Lo mismo pasa en Morella, con una incidencia de 7.201 o en Benicàssim, con una IA de 5.385. De hecho, y según estos datos oficiales, tres de cada cuatro localidades valencianas tienen ahora por encima de los 1.000 contagios por 100.000 habitantes a 14 días.

Y es que se sabía que la nueva ola que iba a llegar tras la generalización de las vacunas iba a ser de contagios más que de ingresos y pacientes graves. Las cifras de la presión hospitalaria que hay hasta ahora están dando la razón a esta previsión. Las vacunas están haciendo posible que la sexta ola sea la peor en cuanto a contagios pero muy moderada en cuanto a pacientes que necesitan entrar en el hospital, en la UCI o incluso en los que fallecen. Precisamente ayer, el volumen de hospitalizados volvió a bajar tras haber dado 16.415 altas. Ahora hay 1.464 personas ingresadas, 189 de ellas en cuidados intensivos, lejos de los picos alcanzados hace un año de 4.777 hospitalizados, 670 de ellos en UCI.

Aunque esta gran ola esté siendo, mayoritariamente, de casos leves, las muertes no dejan de llegar. Sanidad sumó ayer otras 10 registradas en los últimos días, con lo que la cifra oficial sube a 8.280. Sanidad notificó que entre estos decesos estaba el de una mujer de 36 que, según confirmaron, sí estaba vacunada. Se desconoce, sin embargo, si tenía patologías previas ya que según los especialistas de las UCI, los pacientes más graves son en su mayoría personas no vacunadas y quienes están vacunados y no pueden superar la covid se encuentran, normalmente, personas de avanzada edad con problemas de salud de base importantes.